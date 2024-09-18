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Polatlı 1926 Spor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz, Polatlı Şehir Stadı'nın Bir An Önce Açılmasını İstedi

Polatlı 1926 Spor Teknik Direktörü Hakan Yılmaz, Polatlı Şehir Stadı'nın Bir An Önce Açılmasını İstedi
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TFF 3. Lig'de mücadele eden Polatlı 1926 Spor'un teknik direktörü Hakan Yılmaz, yenileme çalışmaları devam eden Polatlı Şehir Stadı'nın bir an önce tamamlanarak açılmasını talep etti. Yılmaz, takımın antrenman ve maçlarını başka statlarda yapmak zorunda kalmasının sorunlar yarattığını ve seyirci desteğinden yoksun kaldıklarını vurguladı. Ayrıca, kulübün iyi bir yapı kazanabilmesi için herkesten destek beklediklerini ifade etti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Polatlı 1926 Spor teknik direktörü Hakan Yılmaz, yenileme çalışmaları devam eden Polatlı Şehir Stadı'nın bir an önce açılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, Polatlı Belediyesi Şehit Cüneyt Sertel Sosyal Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, maç ve antrenmanları başka statlarda gerçekleştirmek durumunda kaldıklarını belirtti.

Polatlı Şehir Stadı'nın yenileme çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve hizmete açılmasını istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Takımımızın kendi tesisinde, lokalinde, stadında olmasını istiyoruz. Sporcularımız sabah kendi kulüplerinde uyanmıyorlar, bir otelde kalıyorlar. Her maçını her antrenmanını başka statlarda, başka tesislerde yapıyorlar. Biz kendi sahamızda seyircimiz önünde maç yapmak, kendi tesislerimizde kalmak istiyoruz." dedi.

Yılmaz, yaşanan durum dolayısıyla seyirci desteğinden yoksun kaldıklarını, ayrıca her maçın maliyetinin de 400 bin lira olduğunu aktardı.

Sorunların bir an evvel çözülmesini istediklerinin altını çizen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Polatlı olarak bizim kemik taraftarımız var. Kulüpleri camia yapan taraftardır. 35-40 yıl sonra profesyonel lige çıkan takımız. Biz artık profesyonel ligdeyiz. İyi takım olabiliriz ama iyi kulüp olmak zorundayız. İyi takımları parayla oluşturabiliriz ama iyi kulübü güvenle, itimatla, kurumsal kimlikle oluşturabiliriz. Buna herkes eşit derecede destek vermelidir."

Kaynak: AA / Ali Tuna - Spor

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