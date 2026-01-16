Haberler

PFDK, bahis oynayan teknik adamların cezasını açıkladı

PFDK, bahis oynayan teknik adamların cezasını açıkladı Haber Videosunu İzle
PFDK, bahis oynayan teknik adamların cezasını açıkladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
PFDK, bahis oynayan teknik direktörler ve gözlemcilerin aralarında bulunduğu 153 ismin cezalarını açıkladı. Söz konusu şahıslara 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, son 5 yılda bahis oynadıkları tespit edilen 153 teknik sorumlu, antrenör ve bölgesel gözlemciye ceza verdi.
  • Ümit Davala, Serdar Topraktepe, Can Arat, Olcan Adın, Taner Gülleri, İlker Avcıbay, Gökhan Ünal, Hakan Yılmaz ve diğer isimler bahis eylemleri nedeniyle hak mahrumiyeti cezaları aldı.
  • Ahmet Dursun, Ali Beykoz, Mustafa Sarp ve bazı kişiler hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 5 yılda bahis oynadıkları tespit edilen ve teknik sorumlu, antrenör ile bölgesel gözlemcilerden oluşan 153 kişiye ceza verdi.

FDT'nin 57. maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilen, son 5 yılda Profesyonel Liglerde görev yapmış olan Teknik Sorumlular ile son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörler ve daha önce Kurulumuzca haklarında incelemenin devamına kararı verilen 2 bölgesel gözlemci ile ilgili kararlar aşağıda belirtilmiştir.

ÜNLÜ İSİMLER DE LİSTEDEYDİ!

ÜMİT DAVALA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

AHMET DURSUN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

SERDAR TOPRAKTEPE'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

CAN ARAT'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

OLCAN ADIN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

TANER GÜLLERİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

İLKER AVCIBAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

GÖKHAN ÜNAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

1- SAVAŞ YILDIRIM'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- SEMİH TOKATLI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- HAKAN YILMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- SERKAN ENÇETİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- TANSU YAAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GÖKHAN ÜNAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- NECDET EMRE ÖZBAYER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- AYDEMİR EMRAH UZUN'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- HARUN DİŞLİTAŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ERHAN KOÇ'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

11- İLKER ERDEM'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- İLKER AVCIBAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- MURAT PARLAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- TANER GÜRSOY'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- AVNİ OKUMUŞ'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- TEVFİK ATA TEKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ADEM ÇAĞLAYAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- TANER GÜLLERİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ERDOĞAN SARIUŞAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ALİ ASIM BALKAYA'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- ERTÜRK KORAY BALCIOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- CEVDET UZUNKÖPRÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MURAT SÖNMEZ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- AHMET YURTSEVER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- METİN İLHAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BÜLENT YENİHAYAT'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SADULLAH ZEHİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- MEHMET SEÇKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- SERCAN YILDIRIM'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- MUZAFFER TAŞKIN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- SERDAR GÖÇERLER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- MUZAFFER BİLAZER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- MURAT ÖZKAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

34- CAN GÜÇER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- NURİ ÇOLAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- COŞKUN ÖZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

37- METE IŞIK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- ERGÜN IŞIK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- MEHMET EROL'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- SAİT TAŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- İLHAN ÖZBAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- VOLKAN ERTEN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; adı geçen kişinin aynı eylem sebebi ile daha önce cezalandırıldığı dikkate alınarak; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

43- MUSTAFA ALPER AVCI hakkında; bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

44- ORHAN KOSULU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- ÖZGÜR ERGÜN'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- AYHAN TUNA ÜZÜMCÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- GÜRKAN FERHATOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- ŞENOL DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- GÖRKEM ÖNCÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- ENVER ŞEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- CÜNEYT DUMLUPINAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- AYHAN BAHAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- MUHAMMET YILMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

54- ASLAN TOKLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

55- BAYRAM TOYSAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

56- ALİ BEYKOZ hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

57- ENGİN DURSUN'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

58- GÖKHAN BEKLEMİŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

59- AHMET DUMAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

60- MURAT HACIOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

61- RIZVAN ŞAHİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

62- UĞUR KULAKSIZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

63- İSMAİL ERTEKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

64- AYKUT ERDOĞAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

65- SEMİH ÖZÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

66- AHMET TAŞYÜREK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

67- SİNAN DURMUŞ'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

68- ERHAN ÇELİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

69- ADİL TOZLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

70- FUAT ERARSLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

71- ÖZGÜR ÇETİNER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

72- EGEMEN URHAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

73- MEHMET BİRİNCİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

74- HASAN UĞUR KARDAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

75- GÜRKAN ASLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

76- BAYRAM SEVİNDİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

77- MUSTAFA ÇAPANOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

78- SELAHADDİN DİNÇEL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

79- SERHAT GÜLLER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

80- RAMAZAN KURŞUNLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

81- İBRAHİM RAİF ALBAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

82- ONUR YENİYURT'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

83- EVREN ŞENEL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

84- SERTAÇ GEZER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

85- HASAN YÜKSEL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

86- HAYATİ PALANCI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

87- ÜMİT METİN YILDIZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

88- HAKAN ÇOBANOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

89- KEMAL DULDA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

90- SELÇUK AKÇAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

91- KADİR KAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

92- CAHİT ERÇEVİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

93- MİTHAT ÇULCUOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

94- FATİH SERKAN ALBAYRAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

95- ÖZDEN TÖRAYDIN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

96- ERAY GÜLAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

97- NAZIM GÜLAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

98- MEHMET ALTIPARMAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

99- İBRAHİM TOLGAY KERİMOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

100- CAFER ELEK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

101- HAKAN KELEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

102- UFUK SARI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

103- BAHADDİN GÜNEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

104- UFUK UYSAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

105- İBRAHİM YILDIRIM'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

106- SERDAR UYGUN'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

107- ERKAN BÖLÜKBAŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

108- CEMİL AKTAŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

109- MUSTAFA SARP hakında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

110- FEVZİ LAYİÇ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

111- ALİ GÜRSEL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

112- MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

113- MEHMET ÖNCAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

114- İBRAHİM KEMAL MENDERES'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

115- MURAT ERBASAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

116- OLCAN ADIN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

117- UMUT ESKİKÖY'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

118- TANSER AYDİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

119- HALİL CİHAN ÜNAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

120- ÜMİT DAVALA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

121- ERTUĞRUL ARSLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

122- UFUK ÖZBEY'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

123- ERCAN AĞAÇE'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

124- AHMET DURSUN hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

125- ONUR GÜNAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

126- KENAN OKTAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

127- SİNAN KÖZEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

128- YASİN GÜLERYÜZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

129- BARIŞ KANBAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

130- EMİR ŞİRANLI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

131- ERKAN AKKOÇ'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

132- İBRAHİM KESEREL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

133- CÜNEYT YİS'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

134- YİĞİT İNCEDEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

135- FAHRİ TATAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

136- HALİT EROĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

137- ERSİN AKILVEREN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

138- ÇOŞKUN BİRDAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

139- VOLKAN ARSLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

140- SERDAR TOPRAKTEPE'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

141- TUFAN DENİZ DAŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

142- KEREM SATILMIŞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

143- CAN ARAT'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

144- ÖMER AYÇİÇEK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

145- BAYKAL AYDINLI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

146- ONAT ÇETİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

147- MUSTAFA RAMAZAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

148- AYKIN DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

149- OZAN KÖPRÜLÜ'nün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

150- İLKER KIREKER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

151- ONUR CAN KORKMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

152- ÖZKAN KARAPINAR hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

153- FARUK TUNÇAK hakkında, bahis eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

