Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile futbolcuların yanı sıra, çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Geceye damga vuran İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ise dans pistinde adeta şov yaptı.

Fenerbahçe camiası, Pelkas'ın düğününde bir araya geldi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törene Yunan futbolcunun takım arkadaşları yoğun ilgi gösterirken, teknik direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç da davetliler arasında yer aldı.

JORGE JESUS SANDALYENİN ÜZERİNE ÇIKIP, DÜĞÜNÜ KAYDA ALDI

Pelkas'ın düğününde Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, sık sık telefonuyla fotoğraf ve videolar çekti. Portekizli hocanın sandalyenin üzerine çıkarak gelin ve damadın dansını kayda aldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

SERDAR DURSUN VE İRFAN CAN KAHVECİ'DEN DANS ŞOV

Yunan futbolcunun, Kiveli Marda ile hayatını birleştirdiği düğünde Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ise dans pistinde adeta şov yaptı. İki futbolcu birlikte dans ederken o anlar sosyal medyada gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin dans ettiği anları beğeni yağmuruna tuttu.

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

İrfan Can Kahveci Dimitris Pelkas Serdar Dursun Jorge Jesus Fenerbahçe Arda Güler Ali Koç Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title