Pelkas'ın düğününde neler oldu neler! Jesus sandalyeye çıktı, İrfan Can ve Serdar Dursun geceye damga vurdu

Fenerbahçe camiası, Pelkas'ın düğününde bir araya geldi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törene Yunan futbolcunun takım arkadaşları yoğun ilgi gösterirken, teknik direktör Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç da davetliler arasında yer aldı.

JORGE JESUS SANDALYENİN ÜZERİNE ÇIKIP, DÜĞÜNÜ KAYDA ALDI

Pelkas'ın düğününde Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, sık sık telefonuyla fotoğraf ve videolar çekti. Portekizli hocanın sandalyenin üzerine çıkarak gelin ve damadın dansını kayda aldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SERDAR DURSUN VE İRFAN CAN KAHVECİ'DEN DANS ŞOV

Yunan futbolcunun, Kiveli Marda ile hayatını birleştirdiği düğünde Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun ise dans pistinde adeta şov yaptı. İki futbolcu birlikte dans ederken o anlar sosyal medyada gündeme oturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin dans ettiği anları beğeni yağmuruna tuttu.