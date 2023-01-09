Paylaşımıyla kanıtladı! Dünya Kupası'nın en çekici taraftarı rekora koşuyor

Katar'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'nda güzelliği ile tribünlere damga vuran Hırvat model Ivana Knoll sosyal medyada rekora imza atmaya hazırlanıyor. Aralık ayı istatistiklerini paylaşan güzel model 1 milyar izlenmeye ulaştı.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda da tribünlerde boy gösteren Hırvat model Ivana Knoll güzelliği ve cesur kıyfaetleriyle tüm Katar'ın ilgi odağı olmayı başardı.

ÜNÜNE ÜN KATTI

Dünya Kupası'nda ülkenin kıyfaet kurallarını zorlayan ve en çekici taraftar olarak gösterilen Ivana Knoll, bu yolla sosyal medyada ününe ün kattı.

"1 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME"

Kupa sonrası dünyaca ünlü isimlerle yan yana gelen Ivana Knoll, Instagram'da rekora koştuğunu son paylaşımıyla gözler önüne serdi. Güzel model bir paylaşımına gelen etkileşimlerin sayısını paylaştı. Knoll, "1 ayda Instagram'ımda neredeyse 1 milyar görüntülenme! Bu çılgınca" notunu ekledi.