Paralimpik Judo Milli Takımı Kastamonu'da Hazırlık Kampında

Paralimpik Judo Milli Takımı'nın, Kastamonu'da gerçekleştirdiği dördüncü hazırlık kampı devam ediyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil öncülüğünde yapılıyor.

Haldun Efemgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dördüncü kamplarının geçen hafta başladığını söyledi.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Efemgil, "Kastamonu Kamp Eğitim Merkezinde oldukça güzel çalışmalar yapıyoruz. Amacımız takımımızı en iyi şekilde hazırlamak. Süreç çok güzel devam ediyor." dedi.

Kota maçlarına hazırlandıklarını belirten Efemgil, "Kastamonu'da dördüncü milli takım kampındayız. Gürcistan'da 18-19 Mayıs'ta yapılacak olimpiyat kota maçına hazırlanıyoruz. Moraller yerinde." diye konuştu.