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Dar gelirli vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturasına yeni düzenleme

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Elektrik ve doğal gaz desteklerinde yeni bir çalışma başlatıldı. 3 bakanlık tarafından hazırlanan "Sosyal tarife" ile dar gelirlilere yönelik destekler artırılacak. Yüksek elektrik ve gaz tüketimi olan üst gelir grubu daha fazla ödeyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemde, elektrik ve doğal gaz faturaları gelire göre belirlenecek. Bu sayede, düşük gelirli vatandaşlar daha az, yüksek gelirli vatandaşlar ise daha fazla ödeme yapacak. Bu kademeli tarife sistemi, enerji tasarrufunu da teşvik etmeyi amaçlıyor.

"SOSYAL TARİFE" İLE DESTEK VERİLECEK

Yeni dönemde doğal gaz ve elektrikte dar gelirlilere sağlanan destekler ise belli yeniliklerle devam ederken, "sosyal tarife" düzenlemesi ile gerçekten ihtiyaç sahibi olan hanelere yönelik yeni bir destek mekanizması kurgulanıyor.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara göre, elektrikte ve doğal gazda yaklaşık yüzde 50'lik sübvansiyon, dar gelirli kesim için genişletilirken, geliri yüksek kesimler destek kapsamından çıkarılacak. Yapılacak düzenleme ile asgari ücretlinin ödediği fatura ile yüksek enerji tüketimi olan bir yazlık konutun faturalandırılmasının farklılaştırılması, maliyet bazlı ücretlendirme öngörülüyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ HANE SAYISI GENİŞLETİLECEK

Bu kapsamda halihazırda elektrikte uygulanan kademeli tarifedeki sınır miktarlarının değiştirilmesi, desteklemeden yararlanan hane sayısının artırılması planlanıyor. Doğal gazda da belli bir mekanizmayla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hane sayısının kapsamının genişletilmesi gündemde. Böylece, enerji maliyetlerinin otomatik olarak tüm kesimlere yansıtılmaması yerine, düşük gelirli hanelere odaklanacak sübvansiyonun, yüksek gelir grubuna yapılacak faturalandırmayla karşılanması planlanıyor.

82 MİLYAR LİRALIK DOĞAL GAZ DESTEĞİ VERİLDİ

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla, konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki gaz faturalarının tamamı ile sonraki 11 aylık süre içinde 25 metreküpe kadarlık gaz harcamaları devlet bütçesinden karşılanmıştı. Uygulama kapsamında yaklaşık 6 milyar metreküplük bir gazın vatandaşlara ücretsiz verilmesi sağlanırken, desteğin parasal karşılığı ise yaklaşık 82 milyar TL oldu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (3)

Hasan Kara:

Kuyumcu dükkanı sahibi olup 3 katlı evi olan vatandaş düşük gelir beyan edip birde elektriği ucuza kullanacak ohh mis

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yasin yaşaran:

zaten fahiş fiyat var katkı sağlıyoruz diyerek normal tarifeye inecen

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Ergün Erkuş:

BİRAZDA POZİTİF DÜŞÜN

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