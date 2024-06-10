11 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?
BİM, 11 Haziran tarihli aktüel ürünlerini duyurdu. Marketin bu haftaki ürün yelpazesi, tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hangi ürünlerin raflarda yer alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok zücaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogda yer alıyor. Peki, Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?