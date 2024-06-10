Michael Mosley bulundu mu? Michael Mosley kimdir, neden öldü? Aralıklı oruç diyetini savunmasıyla tanınan BBS sunucusu Michael Mosley, geçtiğimiz çarşamba günü yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu. Michael Mosley kimdir? Detaylar haberimizdedir…

MICHAEL MOSLEY BULUNDU MU?

Yunan basınındaki haberlerde tatil için Sömbeki Adası'na gelen 68 yaşındaki Mosley'in cansız bedeninin dün sabah Aya Marina Plajı'nın yakınındaki kayalık bölgede bulunduğu belirtildi. Çarşamba günü kaybolan Mosley'in ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedinin Rodos Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü, şu an için herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi. Yetkililer, Mosley'in düşmesi sonucu başından yaralanarak öldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı.

MICHAEL MOSLEY NEDEN ÖLDÜ?

Aralıklı oruç diyetini savunmasıyla tanınan BBS sunucusu Michael Mosley, geçtiğimiz çarşamba günü yürüyüşe çıktıktan sonra kayboldu. 5 gündür aranan ünlü isim, dağlık bir bölgede ölü bulundu.

Michael Mosley

MICHAEL MOSLEY KİMDİR?

İngiliz Michael Mosley, Londra'da tıp okuyup doktor olduktan sonra uzun yıllar sunucu, belgesel yapımcısı, gazeteci ve yazar olarak çalıştı. Daily Mail'de köşe yazarlığı yapan Mosley'nin Channel 4'da "İngiltere'yi kim şişmanlattı?" isimli bir programı vardı. Dr. Mosley, aralıklı oruç diyetlerini savunmasıyla biliniyor. Ünlü isim haftada iki gün kalori almayı kısıtlayan, diğer beş gün ise sağlıklı beslenme ve egzersizi içeren 5:2 diyetiyle tanınıyor. Diğer bir diyeti ise kalori alımının en az iki hafta boyunca günde 800 kalori ile sınırlandırıldığı 'Fast 800'.