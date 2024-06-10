10 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?

BİM aktüel ürünler arasında birçok farklı ürün yer alıyor ve bu ürünler belirlenmekte olan tarihler arasında değişkenlik göstererek yenileniyor. Bu hafta Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok zücaciye ürünü ve teknolojik üründe katalogta yer alıyor. Peki, Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi?

BU HAFTA BİM'DE NELER VAR?