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Özel sporcular ve aileleri, '2. Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği'nde buluştu

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Özel sporcular ve aileleri, "2. Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği"nde buluştu.

Özel sporcular ve aileleri, "2. Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği"nde buluştu.

Türkiye Özel Sporcular, Eğitim, Yardım ve Spor Vakfının (TÖSEV) düzenlediği "Engelsiz Piknik, Kültür ve Spor Şenliği"ne Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, TÖSEV Başkanı Ömer Osman Yanık, özel sporcular ve aileleri katıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun da desteklediği etkinlikte konuşan Yanık, "Özel evlatlarımızla ilgili konuları sadece belirli günlere sıkıştırmıyoruz, yılın her anı, her zamanı engelleri birlikte aşabilmek için gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal politikalar konusunda her gün yeni kazanımlar elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ensar Kurt da "Her zaman bu çocuklarımızla ve sizlerle bir arada olmaktan, yapılacak hizmetlerle ilgili görüşmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Engelleri sporla aşıyoruz. 20 yılda çok şey değişti bu ülkede, annelerimiz, daha önce evlerinden çıkamayan çocuklarımız için büyük emekler sarf etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ve Federasyon Başkanımız Birol Aydın sizler için yapılması gereken neyse yapılması için hep destek oldular.

Sizin gibi anneler ve babalarla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlikte çuval yarışı da yapıldı. Daha sonra katılımcılar, müzik eşliğinde hep birlikte halaylar çekerek eğlendi.

Kaynak: AA / Spor

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