Okan Buruk: Hedefimiz belli Avrupa'da ilk 8'e girmek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında yarın sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 17.30'da oynanacak mücadelede Slovenyalı hakem Matej Jug düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Günay Güvenç açıklamalarda bulundu. Motivasyonlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Buruk, "Avrupa'daki hedefimiz için tabii ki çok önemli. İlk maçı kendi sahamızda kazandık. İkinci maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Yarın kazanarak oradaki istemediğimiz sonucu telafi etmemiz gerekiyor. Hedefimiz belli Avrupa'da ilk 8'e girmek, oradan da son 16'ya kalabilmek. Bunun için oyuncularımızla motivasyonumuz yüksek. Ligdeki durumumuz, oynadığımız maçlar, oynadığımız oyun, içerideki hava, arkadaşlık, dostluk, hepsi bu anlamda bizi bir sonraki maça daha güçlü bir şekilde taşıyor. Ne kadar çok maç oynarsak oynayalım moralli olduğunuzda bir sonraki maça da sizi hazırlıyor. Rakibimizi de biliyoruz. Analizini yaptık. Bugün oyuncularımıza da gösterdik. Özellikle geçiş hücumunu çok etkili oynayan bir takım. Burada da dikkat etmemiz gereken yerler olacak. Topu rakibe bırakan bir takımla oynayacağız. O yüzden top bizdeyken daha sakin olmamız, üretmemiz ve hareketliliğimiz bize çok fazla pozisyon getirme şansı yaratacak. Oyuncularıma, takımıma ve taraftarımıza güveniyoruz. Kendi sahamızdayız. Galatasaray takımının her zaman genlerinde olan Avrupa'daki başarısını tekrar yarın sahaya yansıtmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Elfsborg maçında sol bekte kimin oynayacağı sorusuna ise Buruk, şöyle cevap verdi:

"Ona yarın karar vereceğiz. Maçtan önce görürsünüz. Kadroyla ilgili seçimlerimize bugün antrenmanda düşüneceğiz ve deneyeceğiz. Yarın da maçtan önce dizilişi göreceksiniz tabii ki. Dizilişimizle ve oyuncu tercihimizle ilgili bu zamana kadar hiçbir şey söylemedik biliyorsunuz. Onunla ilgili de yarın kararımızı vereceğiz."

'EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ KENDİ SAHAMIZDA OYNAMAMIZ'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi sahamızda oynadığımız bir Avrupa maçı. Favorisi olduğumuz ve çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var. Bütün hepsine baktığımızda bunların hepsinin bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Sezon başında yaşadığımız şansızlıklar olabilir. Bazen maçlarda bunu yaşayabiliyoruz ama ben ve oyuncularım maç için hazırız, motiveyiz. Son maçı kazandığımız için ligdeki durumumuz, gidişatımız bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Sonuçta karşınızda da bir rakip var. Onların da planları var. Savunma yapmaya çalışacak. Geçiş hücumunu etkili yapan bir takım. Bu şekilde skor bulmaya çalışacaklar. Onların da planları olacak. En büyük avantajımız kendi sahamızda oynamamız. Stada girerken bile o havayı yaşıyoruz. Galatasaray takımı benim dönemimde oynadığı iç saha maçlarında motive olmadığı belki 1-2 tane maç sayabiliriz. Konsantre olmadığımız maçlar tabii ki oluyor. Oyun içerisinde stada girdiğimiz anda o motivasyonu en güçlü şekilde ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

'ELFSBORG'A KARŞI KAZANIP GRUPTA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Sadece Elfsborg maçına odaklandıklarını belirten 51 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Biz geçmişe bakmıyoruz, geleceğe bakıyoruz. Yarın çok önemli bir maç var. 1-2-3 senede ne olmuşa bakmıyoruz. Yarın Elfsborg'a karşı kazanıp grupta yolumuza devam edeceğiz. Kadrolar değişiyor, oyuncular değişiyor, bunların üzerine rakiplerin oyunları değişebiliyor. Biz sadece Elfsborg maçına odaklandık. Bizim bir oyunumuz var. Bu oyunun dışında da zaten bir şey oynamıyoruz. Kendi oyunumuzu da yarın en etkili şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız" yorumlarında bulundu.

'EN İYİ OLAN HEP SAHADA OLACAK'

Bütün oyuncuları hazır tutmaya çalıştıklarını ifade eden Buruk, "Yedek ve ilk 11 oyuncusu gibi futbolda bir terim yok. Bizde de yok. En iyi olan hep sahada olacak. En iyi durumda olan, formda olan, Galatasaray takımını galibiyete taşıyacak oyuncular yarışacak ve en iyi olanlar sahada olacak. Maçlara başladığımız 11 var, değişiklikler var. 5 değişiklik yapabiliyorsunuz, bazen kulübede de çok önemi isimleriniz oluyor ama oyuna sokamıyorsunuz. Bazen genç oyuncularımızı sokamıyoruz. Ona da üzülüyoruz tabii ki. Bizim için değerli oyuncular. Forma şansı geldiğinde hep hazır olacaklar. Ama asıl hedef Galatasaray'ı şampiyonluğa taşımak. Avrupa'da büyük başarılara taşımak. O yüzden bütün oyuncularımızı hazır tutmaya çalışacağız. Bazen doğal olarak rotasyon oluyor. Sakatlık oluyor, ceza oluyor, farklı şeyler oluyor. Geçen ay mesela 7 tane maç oynamıştık. Orada 5'inci maçta bir değişiklik yapmıştık. Daha az oynayan oyuncuları kullanmıştık. Yine bunu hafta hafta yapacağız. Bu ay ki programımız biraz daha rahat. Önceki aya göre bu ay daha az maç oynayacağız. Yine değişiklikler yapacağız ama tabii ki ilk başta en önemli şey kazanmamız gerekiyor" dedi.

Karşılaşmanın maç saati ile ilgili ise Okan Buruk, şöyle cevap verdi:

"Erken olacak ama mevsim olarak hava da çok sıcak değil. İlk yarı belki aydınlıkta oynayacağız, ikinci yarı ise karanlık olacak. Belki seyircimiz için maç saati biraz zor olabilir ama 17.30 bizim için kötü bir saat değil."

'OSIMHEN GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU'

Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'in Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen Buruk, "Kadromuz katacağımız oyuncularla görüntülü görüşme gerçekleştiriyoruz. Orada onun size vereceği enerji ve sizin ona vereceğiniz enerji çok önemli. Onun yanında oynadığı takıma, çalıştığı hocalara ve futbolculara hep soruyoruz. Oyuncularla ilgili bilgi de alıyoruz. Aslında aldığımız bilgiler, onunla yaptığım yüz yüze görüşmeler, buraya gelmeden önceki düşündüklerimi şu an yaşıyoruz. Bir kere çok iyi bir profesyonel. Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray'da çok mutlu. Geldiğinde de öyle, şu anda da öyle. Soyunma odası için de iyi bir figür. Yaşına göre çok oturaklı. Bütün konuşmaları ve davranışları o da çok önemli. Çok iyi bir futbolcu aldık" diyerek sözlerini noktaladı.

GÜNAY GÜVENÇ: MAKSİMUM PUANA ULAŞIP AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Galatasaray'ın 33 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç ise, "Hocamız her şeyi söyledi. Biz sahaya çıktığımızda her zaman kazanmak istiyoruz. En önemlisi de bu. Ne yazık ki son maç Riga'dan beraberlikle döndük. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Ama totalde 8 tane maçımız var. Şu an 3'üncüsünü oynayacağız. Maksimum puana ulaşıp Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu" dedi.

'BEN KENDİMİ ÇOK ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLARAK GÖRÜYORUM'

Buradaki misyonunun sadece oynayıp para kazanmak olmadığını, genç oyunculara yardımcı olmayı ve takımdaki arkadaşlığı üst seviyeye çıkarmayı görev edindiğini söyleyen Günay, "Avusturya'daki konuşmamızı az çok hatırlıyorum. Yemek kelimesi biraz farklı yerlere çekilebilir. Onu öne bir düzeltelim. İkili diyaloglarda yeme gibi kelimeler konuşulabilir. Ama bizim o bildiğimiz yeme değil onu belirteyim. Benim misyonum var takımda. Oynasam da oynamasam da. Özellikle hocamızın her yere yetişemeyeceğini, her şeye dikkat edemeyeceğini, her şeyi yapamayacağını biliyoruz. Hocamızın da kendine göre alanları var. Hocanın da fazla alanı olmadığı yer özellikle soyunma odası. Orada da oyuncuların misyonu başlıyor. Burada da ben kendimi çok önemli bir figür olarak görüyorum. Bunu sadece burada değil, geçmişte oynadığım kulüplerde de yaptım. Özellikle yeni gelen oyunculara kulübün değerlerini, tarihini anlatmak benim görevlerimden biri. Hocam bana şans verirse sahada da elimden geleni yapıyorum, yapacağım da. Bu benim hep karakterimde vardı. Benim burada misyonum sadece oynayıp da para kazanmak değil, benim burada farklı misyonlarım da var. Genç kalecilerimize ve oyunculara yardımcı olmak. Takımdaki arkadaşlığı üst seviyeye çıkarmak. Öyle yedek oturup da dinlenecek halde değilim. Ben çalışmayı seven hep yüzde 100'ü ile çalışan bir kaleciyim. ve kendi tecrübelerimi de artık takıma yansıtmak istiyorum. Her ne alanda olursa olsun takıma yardımcı olmak istiyorum" ifadelerinde bulundu.

'ÇOK ÖZLÜYORUM, TAKIMA KATKI VERMEK İSTİYORUM'

Fernando Muslera'nın performansının düşmemesinin bir diğer sebebi de kendisinden kaynaklı olduğunu söyleyen Günay Güvenç, "Zorlanıyorum. Özellikle geçmiş yıllarda hep oynayan bir kaleci olduğum için zorlanıyorum. Evde bile eşimle tartışmalar yaşıyoruz bu konuda. Hep tekrarlıyorum kendimi oynamayı özlediğimi. O da hep 'Bu kafadan çık, sen kendini ve konumunu biliyorsun, hazır tut kendini' diyor. Hazır tutuyorum kendimi. Soruya cevap verirken bile zorlanıyorum. Çok özlüyorum, takıma katkı vermek istiyorum. Benim genlerimde böyle var. Çok hırslı biriyim. Ama tabii ki önümdeki ismin değerini de tüm Türkiye, Avrupa ve camiamız herkes biliyor. Benim buradaki görevim de Muslera'ya oldukça baskı yapmak. Onu daha da iyi yapmak. Beni hissettirmem lazım kendisine. Muslera'nın performansının da hiç düştüğünü göremiyoruz. O da biraz benden kaynaklı olduğunu da söyleyebilirim. Bu da beni biraz gururlandırıyor çünkü beni ensesinde hissediyor. Bu beni biraz da olsa mutlu ediyor. Dediğim gibi hocam ne zaman görev verirse ben hazırım. Kendisi de biliyor. Hissettiriyorum da zaten söylememe gerek yok" diye konuştu.

'OSIMHEN ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ŞEY ÖĞRENMEK İSTİYOR'

Victor Osimhen'in Galatasaray'a sadece zaman geçirmeye değil, benimsemiş bir şekilde geldiğini ifade eden Günay, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Yedek kulübesinde yan yana oturuyorduk. Sizlerin önünde olduğum için değil kendi eşime ve takım arkadaşlarıma da anlattım. Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu. Özellikle de en son sorusu Atatürk resmi ile ilgiliydi. Atatürk'ü az çok biliyorum dedi. Kendisi çok açık ve ülkemiz adına çok şey öğrenmek istiyor. İstiklal Marşı'mız maçlarda okunuyor. Genellikle Avrupa'da böyle şeyler yoktur. Ben de Türkiye böyledir dedim. Maçlardan önce her zaman İstiklal Marşı'mız okunur. Taraftarlarımızın ne bağırdığını sordu. Onları anlattım. Gerçekten çok açık biri. Buraya sadece zaman geçirmeye değil, benimsemiş bir şekilde geldi. Onu da hissettiriyor takıma. Maça girdi ve güzel de bir gol attı. Hatta bize doğru koşarken ilk başta hocamıza sarılacak sandım. Sonra bana sarıldı. Spontane gelişen bir şey oldu. Galiba yedek kulübesinde benden güzel bir enerji aldı. O yüzden böyle bir şey gelişti. Önceden konuşulmuş bir şey de yoktu. Ama dediğim gibi golün kendisi ve sonrası güzel bir resim oldu totalde."

SARI-KIRMIZILI EKİP HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Elfsborg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Elfsborg maçının taktiği üzerinde duruldu.