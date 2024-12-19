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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşdemir, Yılın Spor İl Müdürü Ödülünü Aldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşdemir, Yılın Spor İl Müdürü Ödülünü Aldı
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Torex Sport tarafından düzenlenen yılın spor ödülleri töreninde 'Yılın Spor İl Müdürü' ödülünü aldı. Taşdemir, Muş'ta sporu geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve bu ödülü tüm Muş gençliği adına aldığını ifade etti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Torex Sport Yılın spor ödülleri törenine katıldı. Müdür Taşdemir, 'Yılın Spor İl Müdürü' ödülü aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi ve Torex Sport tarafından düzenlenen yılın spor ödülleri töreni gerçekleştirildi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen törene çok sayıda spor insanı katıldı. Törende Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'e kentte gerçekleştirdiği önemli spor çalışmalarından dolayı 'Yılın Spor Müdürü' ödülü verildi. 2022 yılında Muş'a atanan Müdür Taşdemir Geride bıraktığı 2.5 yılda Muş merkez ve ilçelerinde spora yapmış olduğu hizmetlerle adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Spor salonları ve futbol sahalarında gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok çocuk ve gencin sporla tanışmasına vesile olan Müdür Taşdemir, Muş'ta lisanslı sporcu sayısının da önemli ölçüde artmasını sağladı. Müdür Taşdemir, ödül töreninde yapmış olduğu konuşmasında, Muş'ta sporu geliştirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Muş'ta tüm spor branşları bizler için değerlidir. Tüm spor branşlarına gönül vermiş gençler bizim için çok değerlidir. Muş'taki her gencimiz bizim için çok önemli ve çok değerlidir. O nedenle Muş'ta spor yapmak isteyen tüm gençlerimize elimizden geldiğince her türlü imkanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlamış olduğumuz imkanların sonucunda son yıllarda Muş'ta sporcu gençlerimiz önemli başarılara imza atıyorlar. Muş'un her genç ferdinin sporla, kültür sanatla hemhal olması için en ücra köşelere bile spor ve kültür sanat yatırımları yapıyoruz. Bunun meyvelerini de sporda yakaladığımız başarılarla kültür sanat alanlarında Muş'ta ilk defa yapılan faaliyetlerle görmekteyiz. İlimizde özelikle sporun her branşına yoğun bir ilgi var. Bunların başında futbol gelmesine rağmen voleybol, atletizm, kayak, güreş, boks ve karate gibi branşlara da önemli sayıda ilgi var. Muş'ta spor altyapısının gelişmeye başlamasıyla birlikte özelikle alta yapılarda lisanslı sporcu sayısında önemli artış yaşandı. Bugün ektiğimiz tohumların geçecekte filizlenip, büyüyüp yeşillendiğini hep birlikte göreceğiz. İleride ülkemiz adına uluslararası şampiyonalarda Muşlu çocuklarımızı göreceğimizden hiç şüphem yok" dedi.

Müdür Taşdemir, bunları ekip işiyle yaptıklarını ifade ederek, "Gençlik hizmetlerinden, spor hizmetlerine kadar değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte bunları başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlimizde her şartta spor yapmak isteyen her bir gencimize o imkanı sunmak için spor yapmak isteyen her gencimize ulaşana kadarda bir ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bu başarı çizgisine yol açmak için elinden geleni yapmak zorundadır. Biz de yaklaşık 2.5 seneyi bulan bir zamanda Muş'ta spor için formasını terleten sporcularımızın önünü açmak için elimizden geleni yapma gayret gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bugün şahsıma layık görülen ödül çok önemli ve değerlidir. Beni bu ödüle layık gören tüm Torex Sport ve İstanbul Aydın Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimizde sporun gelişmesi ve kalkınması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimize sunduğumuz hizmetlerin karşılığında böyle bir ödülle layık görülmek bizleri ziyadesi ile memnun ederken, yükümlülüklerimizi de arttırıyor. Bizler bir ekip olarak Muş'ta spordaki eksik ve aksaklıkları gidererek, hak edilen hizmeti sunmanın gayretinde olduk. Bu ödülü tüm Muş gençliği adına alıyorum. İlimizde sporun ve kültür sanat etkinliklerinin arttırılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Valimiz Avni Çakır'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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