Muğla'da düzenlenen Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı. 2 bin 600 kadın ve erkek yüzücünün yer aldığı şampiyonada çeşitli kategorilerde yarışlar düzenleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı.

Muğla Valiliği himayesinde Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğinde düzenlenen yarışlarda 11 ile 84 yaş aralığında 2 bin 600 kadın ve erkek yüzücü yer alıyor.

Hapimag Sea Garden Resort'un ev sahipliği yaptığı ve dron ile havadan görüntülenen şampiyona özel oluşturulan parkurda start aldı.

Altı kategoride gerçekleştirilen şampiyona kapsamında 3K Skoda Kodiaq Açık Su Yüzme Şampiyonası, 2K Skoda Karoq Açık Su Yüzme Şampiyonası yapıldı.

Yarışlar sonunda 3K ve 2K erkekler genel klasmanda Gültigin Er, 3K ve 2K kadınlar genel klasmanda da Hilal Zeyneb Saraç birinci oldu. Dereceye giren yüzücüler, finiş sonrasında bahçede kurulan platformda madalyalarını törenle aldı.

Şampiyona, Shell 100. Yıl Gece Yüzme etkinliğiyle devam etti.

Aquamasters Yüzme Şampiyonası yarın yapılacak 5K Açık Su Yüzme Şampiyonası, 1K Seturmarinas Açık Su Yüzme Şampiyonası ve Jotun 4x400 metrelik Bayrak Yarışı etkinlikleriyle sona erecek.