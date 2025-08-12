Mourinho tüm kozlarını oynadı! İşte Fenerbahçe-Feyenoord maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, EXXEN'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : İrfan Can, Skriniar, Mert, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Feyenoord : Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda