Mourinho tüm kozlarını oynadı! İşte Fenerbahçe-Feyenoord maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibini konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadele, EXXEN'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe : İrfan Can, Skriniar, Mert, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Feyenoord : Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

