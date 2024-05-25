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MKE Ankaragücü, Trabzonspor ile deplasmanda kritik maça çıkacak

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MKE Ankaragücü, kümede kalmak için Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç öncesi takımların kadro durumları ve küme düşme tehlikesi hakkında bilgiler verildi.

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın kümede kalmak için Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Trabzonspor taraftarı, cezası nedeniyle tribünde yer alamayacak. MKE Ankaragücü taraftarı ise deplasman tribününden takımını destekleyebilecek.

Ligde geride kalan 37 haftada, 8 galibiyet, 16 beraberlik, 13 yenilgi yaşayan MKE Ankaragücü, son haftaya 40 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u deplasmanda yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. MKE Ankaragücü puan kaybetmesi durumunda ise Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçından gelecek sonucu bekleyecek.

Ligde MKE Ankaragücü'nün 2 puan gerisinde 17. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u mağlup eder, sarı-lacivertlilerde Trabzon'da kazanamazsa, başkent ekibi küme düşecek.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı Pedrinho, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'i 3. sırada bitirmeyi garantileyen Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da sarı kart cezaları nedeniyle Uğurcan Çakır ile Batista Mendy, MKE Ankaragücü karşısında oynayamayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

6. kez küme düşebilir

Süper Lig'de en fazla yer alan 4. kulüp olan MKE Ankaragücü, tarihinde bir kez daha küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla mücadele eden takım olan başkent ekibi, 65 yıllık lig tarihinin 54'ünde bu organizasyonda yer aldı.

Son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen başkent ekibi, yarın istediği sonucu alamazsa 6. kez küme düşme üzüntüsü yaşayacak. MKE Ankaragücü, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978, 2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında küme düşmüştü.

2019-2020 sezonunda ise Süper Lig'i son sırada tamamlayan başkent ekibi, TFF'nin Kovid-19 salgını nedeniyle küme düşmeyi kaldırmasıyla lige tutunmuştu.

Deplasmanda 12 maçtır kazanamıyor

MKE Ankaragücü, 6 aydır deplasmanda galip gelemiyor.

Son dış saha galibiyetini 25 Kasım'da Gaziantep FK karşısında 1-0'lık sonuçla alan MKE Ankaragücü, daha sonra Süper Lig'de oynadığı 11 deplasman maçında 6 yenilgi, 5 beraberlik yaşadı.

Sarı-lacivertliler, bu sürede Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligde 14, deplasmanda 17 yıldır yenemiyor

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u Süper Lig'de 14, deplasmanda ise 17 yıldır mağlup edemiyor.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısındaki son lig galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla almıştı. Bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 9'unu Trabzonpor kazanırken 4 maç berabere bitti.

Başkent ekibi, rakibi karşısında Trabzon'daki son galibiyetini ise 18 Mart 2007'de elde etti. Rakibini deplasmanda o tarihte 1-0 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra 17 yılda oynanan 9 deplasman maçında 6 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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