- Milot Rashica : "Asistlerim ve oyunumla takıma yardım ettiğim için mutluyum"

İSTANBUL - Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, asistleri ve oyunuyla takıma yardım ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-2'lik skorla yendi. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Rashica, "Bugün asistlerim ve oyunumla takıma yardım ettiğim için mutluyum. Kaliteli oyuncularımız var, savunma arkasına kaliteli koşular atıyorlar. Ben de onların koşularına pas attığım için mutluyum. Asistler yaptığım ve özelikle takıma katkı sağladığım için mutluyum" dedi.

"Muçi, çok iyi bir oyuncu ve aynı zamanda çok iyi bir insan"

Antalyaspor karşısında takımın 4. golünü kaydeden Ernest Muçi'nin çok başarılı bir futbolcu olduğunu aktaran Kosovalı oyuncu, "Onun için çok mutluyum. Muçi, çok iyi bir oyuncu ve aynı zamanda çok iyi bir insan. Tabii kolay değil oynamamak ama hak ettiği bir gol attı. Çok uzun bir sezon olacak ve sezon içinde böyle oyunculara ihtiyacımız var. Umarım böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Çok fazla ofansif anlamda idmanlar yapıyoruz"

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un takıma enerji getirdiğini vurgulayan Milot Rashica, "Öncelikle çok iyi oyuncular geldi. Hocamızın getirdiği iyi bir enerji var. Kendi tarzı var, bizden ne istediğini biliyor. Biz de onun istediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok fazla topla idmanlar, ofansif anlamda idmanlar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hocamızın bizden istediklerini gol anlamında sahaya yansıtıyoruz" diye konuştu.

"Lugano ile çok önemli 2 maç oynayacağız"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile zorlu 2 maç oynayacaklarına değinen Rashica, "Lugano ile çok önemli 2 maç oynayacağız. Önemli olan sezona galibiyetle başlamaktı. Geçen yıldan farklıyız, rakibimizi biliyoruz. Tabii ki onlarda da değişiklikler vardır. Önümüzdeki 2 maça çok iyi hazırlanacağız. O maçlarda elimizden geleni yapacağız" cümlelerine yer verdi.

"Bu sene Süper Kupa ile mükemmel başladık"

Süper Kupa'yı kazanarak sezona çok iyi bir başlangıç yaptıklarının altını çizen 28 yaşındaki futbolcu, "Zor zamanlar geçirdik, geçen yıl zordu. Ama bu sene Süper Kupa ile mükemmel başladık ve taraftarımızın da enerjisini hissettik. Onların enerjisine ve desteğine her zaman ihtiyacımız var. Onlar için her zaman yüzde yüzümüzü vereceğiz. Çok uzun bir sezon olacak. Her maç destek için onları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.