Milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten Güreş Milli Takımı'na destek çağrısı Açıklaması

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Güreş Milli Takımı'na destek istedi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli takıma destek istedi.

Çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından #sırtımızyeregelmez etiketiyle paylaşan Rıza Kayaalp, "Bugüne kadar 11 Avrupa, 4 kez Dünya şampiyonu oldum. Bu yıl Dünya Güreş Şampiyonasında arkadaşlarımla birlikte yine şampiyon olmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutmak için mindere çıkacağız. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Şampiyonada yanımızda olduğunuzu göstermek için www.sirtimizyeregelmez.com adresine tıklayarak bizlere mesaj gönderebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

www.sirtimizyeregelmez.com adresinden Güreş Milli Takımına destek bildirenlerin ad ve soyadının yazılı olduğu kartonu tutan Rıza Kayaalp, bu kez de "Gönderdiğin bu mesaj, şampiyonada gücümüze güç katacak." dedi.

Söz konusu uygulama, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından kullanıldı.