Milli Atlet Ersu Şaşma Almanya'da Birinci Oldu
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Anhalt yarışmasında erkekler sırıkla atlamada birinci oldu. Şaşma, 5,82 metrelik atlayışıyla podyumun zirvesine çıktı.
Almanya'daki Uluslararası Anhalt yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.
Ersu, Dessau kentinde düzenlenen yarışmadaki 5,82 metrelik atlayışıyla podyumun zirvesine çıktı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan IFAM yarışmasında piste çıkan Mehmet Çelik ise 3 dakika 35.35 saniyelik zamanıyla erkekler 1500 metrede 3. sırayı aldı.