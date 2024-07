- Merih Demiral : "Türk olmaktan gurur duyuyorum, o yüzden gol sevincini öyle yaptım"Milli futbolcu Merih Demiral : "Hak ederek kazandık""Milli takım için elimde gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

LEİPZİG - Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya maçında attığı gollerden sonra yaptığı sevinç için, "Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Leipzig'de oynadığı Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale kaldı. Müsabakada millilerin iki golünü de kaydeden savunma oyuncusu Merih Demiral, maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demiral, "Ben her zaman çalışmaya devam ediyorum. Hazırlık maçında farklı şu an farklı bir sonuç var. Suudi Arabistan'a gittiğimde bazı tepkiler oldu, bu yaşta niye oraya gittin diye. Bunların hepsini gördüm ama çalışmaya devam ettim. Milli takım için elimde gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum bugün de hak ederek kazandık. Bunun için de çok mutluyum" diye konuştu."İki gol attığım için çok mutluyum"İki gol attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum" şeklinde konuştu."Bugün bu maçta böyle bir kurtarış yapması beni çok mutlu etti"Kaleci Mert Günok'un performansının sorulması üzerine Merih Demiral, "Mert ağabeyin gerçekten maşallahı vardı. Maçtan sonra konuştuk, kurtarışa inanamadım, hala etkisindeyiz, muhteşem bir kurtarış, canlı gördüğüm belki de en iyi kurtarışlardan biri. Mert Ağabey bunu hak ediyor, bizim en yaşlı futbolcumuz, bize her zaman yol gösteriyor. Onun tecrübesinden çok yararlanıyoruz. Bugün bu maçta böyle bir kurtarış yapması beni çok mutlu etti. Gerçekten süperdi" açıklamasında bulundu.Kariyerinde birçok iyi maç olduğunu, milli takım özelinde de iyi olduğu karşılaşmaları hatırlatan Demiral, "Kariyerimde birçok iyi maç var ama milli takım özelinde de iyi oynadığım maçlar var. Bugün de iyi oynadığımı düşünüyorum ama bugün takım olarak çok mücadele ettik. Hak ederek kazandık. Sahada herkes çok mücadele etti. Muhteşem bir mücadele vardı, ben de o mücadelenin içindeyim. Takımla gurur duyuyorum, inanılmaz hisler, inşallah devamını da getiririz. Taraftarlarımız gerçekten şahane, bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Maça çıktığımızda onların destekleri inanılmaz sanki ev sahibi gibi oynuyoruz. Berlin'de oynayacağı bizim için de büyük şans, orada daha çok Türk taraftar olacaktır. İyi ki varlar, bizi her zaman desteklemeye devam etsinler" değerlendirmesinde bulundu.Gol sevincinin hatırlatılması üzerine ise milli futbolcu, "Manası, gol sevincinde öyle yapmam tribünlerde de gördüm. Hepimiz Türküz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.Yardımcı Antrenör Selçuk Şahin'e de teşekkür eden Merih Demiral, "Özellikle antrenmanda hem de video ile bize gösterdi, Avusturya'nın zayıf noktalarını biz de ona göre korneri kullandık. Buna çok çalıştık. Selçuk Hoca burada çok emek verdi, bize çok gösterdi. Golden sonra ona gittim. Çok çalıştık, çalıştığımızın karşılığını aldık. Avusturya duran toptan gol yemiyordu, bugün iki tane attık. Çalışıyoruz çok güzel bir ekibimiz var, onun karşılığını alıyoruz. Bir aydan fazladır kamptayız, kampın her günü iyi geçiyor. Hollanda güçlü bir takım, çok güzel taraftarları var ama Berlin her zaman bizim için farklı bir yer olacaktır. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu."Arda ile hepimiz gurur duyuyoruz"Arda Güler'e çok destek olduklarını aktaran Demiral, "Arda ile hepimiz gurur duyuyoruz, takımda çok güzel arkadaşlık var. Arda'ya çok destek oluyoruz, daha 19 yaşında pırlanta gibi bir çocuk. Her maçta kalitesini gösteriyor. Tabii ki kıskançlık olmuyor, herkes birbirinin iyiliğini istiyor, o yüzden başarılı oluyoruz. Arda çok iyi bir çocuk ve çok iyi bir futbolcu. Arda'nın olması milli takımımız ve ülkemiz için bir şans. İnşallah böyle çalışmaya devam eder ve ülkemizi gururlandır" diyerek sözlerini tamamladı.

