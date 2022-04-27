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Menemenspor'da yeni teknik patron Recep Yazıcı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Menemenspor'da yeni teknik patron Recep Yazıcı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maça düşme hattında giren Nasadoge Menemenspor'da dün teknik direktör Cenk Laleci ile yolları ayıran yönetimin Recep Yazıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

İZMİR (DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maça düşme hattında giren Nasadoge Menemenspor'da dün teknik direktör Cenk Laleci ile yolları ayıran yönetimin Recep Yazıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Uzun yıllar Galatasaray altyapısında çeşitli görevler üstlenip sarı-kırmızılı kulüpte Arda Turan, Sabri Sarıoğlu, Emre Çolak, Semih Kaya, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar gibi futbolcuların yetişmesinde emeği geçen Recep Yazıcı, geçen sezon Menemenspor'da Ümit Karan'ın ekibinde yardımcı antrenörlük yaptı. Son olarak Van Spor FK'da genel koordinatörlük yapan 62 yaşındaki teknik adam, son 4 maçta düşme hattındaki İzmir temsilcisini kümede tutmaya çalışacak.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Recep Yazıcı, Spor Toto, İzmir, Spor, Haberler

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