Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'ya 3-0 mağlup olarak final şansını kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncuları Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'ı hedef aldı. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer bu iki LGBT'nin Türk Milli Takımı ile zerre alakası var ise o voleybol takımı milli olamaz...Yanlış mı tweet alemi?" ifadelerini kullandı. O paylaşıma sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla zaman zaman gündemin ilk sıralarına yerleşen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, son yaptığı paylaşımla tepkilerin odağına oturdu.
GÖKÇEK'DEN OLAY PAYLAŞIM
Melih Gökçek bu sefer de olimpiyatlarda bizi temsil eden, gururumuz Kadın Millî Voleybol Takımını hedef aldı. Gökçek, Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un yer aldığı videoyu, "Eğer bu iki LGBT'nin Türk Milli Takımı ile zerre alakası var ise o voleybol takımı milli olamaz...Yanlış mı tweet alemi?" sözleriyle paylaştı. O paylaşıma sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
TEPKİ YAĞIYOR
Gökçek'in bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa süre içerisinde sert tepki aldı. Kullanıcılar, Gökçek'i ağır ifadelerle eleştirdi.