Manisaspor Olağanüstü Kongresinde Yeni Başkan Seçildi

Tarık Almış Spor Tesislerinde gerçekleştirilen ve tek liste halinde gidilen Manisaspor olağanüstü kongresinde Gencay Esendağ yeni başkan seçildi.

Manisaspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tarık Almış Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısına Başkan Taner Kestaneci ile genel kurul delegeleri katıldı.

Genel Kurulda Murat Kümüştekin başkanlığında divan oluşması ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Faaliyet ve Hesap raporları okunarak ibra edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda gündem maddeleri gereği, başkanlık için divana Metin Gencay başkanlığındaki listeden başka aday liste çıkmayınca genel kurula tek liste halinde seçime gidildi.

Divan başkanının tek listeyi açık oylamaya sunmasının ardından, Gencay Esendağ başkanlığındaki yönetim kurulu asil ve yedek listesi oybirliğiyle kabul edilerek yeni yönetim belirlendi.

Gencay Esendağ oybirliğiyle başkan seçildi

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Manisaspor Kulübü Başkanlığına Gencay Esendağ, yaptığı konuşmasında destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi. Esendağ, "Bugün, burada sizlerin huzurunda, Manisaspor'un başkanlığına seçilmenin büyük onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bana bu büyük sorumluluğu ve görevi verdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Manisaspor, sadece bir futbol kulübü değil, bir şehrin kalbi, bir sevda ve bir yaşam tarzıdır. Hep birlikte bu sevdayı daha da büyütecek, Manisaspor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Bize duyduğunuz güveni boşa çıkarmamak için yönetim kurulum ile birlikte var gücümüzle çalışacağız. Birlikte, Manisaspor'u yeniden şanlı günlerine döndüreceğiz. Bu yolda karşımıza çıkacak her türlü engeli, el birliğiyle, kardeşlik ruhuyla aşacağız.Bu süreçte en büyük gücümüz siz değerli taraftarlarımız olacaktır. Sizin coşkunuz, sevginiz ve desteğinizle her maçta sahaya daha güçlü çıkacağız. Stadımızı dolduracak, sesimizle rakiplerimizi titreteceğiz. Her zaferde, her golde, hep birlikte sevineceğiz." dedi.

"Manisaspor'a yeni bir sayfa açıyoruz"

Hep birlikte Manisaspor'un geleceğini şekillendireceklerini ifade eden Başkan Esendağ, "Bugün, Manisaspor için yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfayı, birlik ve beraberlik içinde, büyük zaferlerle dolduracağız. Kulübümüzün mali yapısını güçlendirecek, altyapıya yatırım yaparak geleceğin yıldızlarını yetiştireceğiz. Manisasporu hakkettiği yere taşıyacağız. Bu büyük camianın bir parçası olmanın gururunu ve onurunu her zaman yüreğimde taşıyacağım. Hep birlikte, daha güçlü, daha başarılı ve daha büyük bir Manisaspor için el ele verelim." dedi.

Gencay Esendağ başkanlığındaki yeni yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Bilge Balcı, Metin Günercan, Cemal Badikanlı, Samet Yeman, Çağlayan Uzunlar, Ümit Atlı, Yalçın Arcak, Mehmet Ali Şahin, Serkan Malay, Halil Yurtseven, Zafer Oynar, Şükrü Fuat Şahin, Tevfik Erand ve Aşkın Daban.

Denetim Kurulu ise Çağrı Tuatay, Servet Bedir ve Yasin Okay'dan oluştu. - MANİSA