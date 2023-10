Haberler ›› Spor ›› Manchester United taraftarı, Galatasaraylıların Old Trafford'da yaptıklarına inanamadı: Bu kabul edilemez

Old Trafford'da bir Manchester United taraftarı, Galatasaraylıların tribünün her yerinde olması ve sürekli tezahüratlar yapmasına inanamadı. O anları kayda alan İngiliz, "Galatasaray taraftarları stadın her yerindeler! Bu kabul edilemez. Biz kulüp olarak tam anlamıyla dibe vurduk." dedi.