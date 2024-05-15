Manchester City Tottenham'ı mağlup ederek liderliği garantiledi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek son haftaya lider girdi.

Son üç yılın şampiyonu Manchester City'de Norveçli yıldız golcü Erling Haaland, 51. dakikada Tottenham deplasmanında takımını 1-0 öne geçirdi.

Norveçli futbolcu, 90+1. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı ve maç da Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada Manchester City'nin kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi.

Maçın 69. dakikasında yerini Stefan Ortega'ya bırakan Ederson, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Ortega ise maça girdikten sonra yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri atan Haaland, 27 golle gol krallığı yarışında son haftaya girilirken zirvede yer alıyor. Haaland'ın gol krallığı yarışında en yakın takipçisi Cole Palmer'ın (Chelsea) ise 21 golü var.

Premier Lig'de son hafta öncesinde, lider Manchester City'nin 88, ikinci sıradaki Arsenal'in ise 86 puanı bulunuyor.

Şampiyonu genel averaj belirleyebilir

Premier Lig'de şampiyonu genel averaj belirleyebilir.

Ligde şampiyonluk için puan eşitliğinde iki takım arasındaki maçlara değil genel averaja bakılıyor.

Zirvedeki iki takımın aynı puana sahip olması durumunda şampiyonu sırasıyla genel averaj, atılan gol sayısı ya da iki takım arasındaki maçların sonuçları belirleyecek.

Arsenal, son haftaya +61, Manchester City ise +60 averajla giriyor. Atılan gol sayısı bakımından Manchester City'nin Arsenal'e 4 farkla (93-89) üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında ise Arsenal avantajlı konumda.

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği ligin son haftasında maçlar, 19 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Lider Manchester City, son haftada West Ham United'ı konuk edecek. Arsenal ise Everton'ı ağırlayacak.