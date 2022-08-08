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Korumalı Futbol Profesyonel Ligi'nde 2022 sezonu şampiyonu Boğaziçi Sultans oldu

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Korumalı Futbol Profesyonel Ligi'nde 2022 sezonu şampiyonu Boğaziçi Sultans oldu

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Korumalı Futbol Profesyonel Ligi'nde 2022 sezonunun şampiyonu Boğaziçi Sultans takımı oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Korumalı Futbol Profesyonel Ligi'nde 2022 sezonunun şampiyonu Boğaziçi Sultans takımı oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 8 takım ile 16 Nisan'da başlayan Korumalı Futbol Profesyonel Ligi, İstanbul Maltepe Stadyumu'nda Koç Rams ve Boğaziçi Sultans takımları arasında oynanan final maçıyla tamamlandı.

Kıyasıya bir mücadele sonunda maçı 17-14'lük skorla kazan Boğaziçi Sultans 2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Murat Pazan, "Bize heyecan dolu bir gün yaşatan her iki takım da taraftarları ile beraber coşkulu bir müsabakaya imza attı. Korumalı futbolun Türkiye'de her gün daha çok rağbet gördüğü ve taraftar kitlesini oluşturduğunu gösteren heyecan dolu bir maç oldu. 2022 Sezonu şampiyonu Boğaziçi Sultans takımını tebrik eder ve lige katılan tüm takımlarımıza büyük başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

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