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Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: Zor bir sezon geçirdik

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Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Sivasspor maçının ardından zor bir sezon geçirdiklerini ve ligde kalmayı garantilediklerini söyledi.

Kayserispor Yardımcı Antrenör Hari Vukas, Sivasspor maçının ardından, "Bizim adımıza zor bir sezon oldu. Geçen hafta ligde kalmayı garantileyerek hedefimize ulaştık diyebiliyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sivasspor deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da Yardımcı Antrenör Hari Vukas, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Vukas, "Sivasspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. İki farkı yarının oynandığı bir maç oldu. Sivasspor erken bir gol attı. Bizde etkili olduk. Oyunun ilk yarı kontrol bizdeydi. Sivasspor ikinci yarı daha iyi oynadı. İkinci yarının da başında bir gol buldular ve bizden daha iyi oynadılar. Biz kendi oyunumuzu oynamakta zorlandık. Maçın sonlarına doğru önemli fırsatımız vardı ancak kaleci çıkardı. Sonuçta bugün maçı kaybettik. Bizim adımıza zor bir sezon oldu. Geçen hafta ligde kalmayı garantileyerek hedefimize ulaştık diyebiliyorum. Bu zor sezonun sonunda herkesin dinlenmeye ihtiyacı var. Oyuncu grubumuzu tebrik ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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