Kayseri Yolspor, Kocasinan Ülküspor'u 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayseri Yolspor, Kocasinan Ülküspor'u 4-1 mağlup ederek yeni sezonu galibiyetle açtı. Maçta toplam 5 gol atıldı ve 1 penaltı kaçırıldı. Kayseri Yolspor, 4 golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayseri Yolspor; yeni sezona Kocasinan Ülküspor'u 4-1 yenerek başladı. 5 golün atıldığı ve 1 penaltının kaçtığı maçta Kayseri Yolspor 3 puanı 4 golle aldı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Erkan Kırçıl, Nusret Yıldırım, Furkan Saltık
Kayseri Yolspor: Osman Gündoğdu, Emre Akkoyun, Mahir Enes Kozak, Yaşar Çam, Sedat Sönmez (Şaban Balaban dk.89), Resul Kahriman, Abdullah Budak, Raşit Arslan (Berkcan Atay dk.77), Hanifi Can Söğüt, Eren Muslu, Muhammed Akçiçek (Doğanay Özbek dk.90)
Kocasinan Ülküspor: Vasif Özbay, Ali Bıyık (Burhan Börklü dk.65), Kadir Aktaş (Sefa Uludağlar dk.65), Abdülbaki Öztoprak, Hüseyin Yalçın (İker Toprak dk.16), Emre Yıldırım, Batuhan Bayhan, Özgür Uludağ, Doğukan Bayhan, Caner Seçen, Kaan Melül (Yusuf Güleç dk.79)
Goller: Hanifi Can Söğüt (dk.30-47 ve 48) Abdullah Budak (dk.70 pen) (Kayseri Yolspor), Kaan Melük (dk.25) (Kocasinan Ülküspor) - KAYSERİ