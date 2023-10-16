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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda 1966 Turanspor İlk Galibiyetini Aldı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunun iki yeni takımı 1966 Turanspor ile Sosun Birlikspor Sümer Stadı'nda karşı karşıya geldi. 1966 Turanspor; rakibini her iki yarıda attığı gollerle 4-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.