Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda 1966 Turanspor İlk Galibiyetini Aldı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunun iki yeni takımı 1966 Turanspor ile Sosun Birlikspor Sümer Stadı'nda karşı karşıya geldi. 1966 Turanspor; rakibini her iki yarıda attığı gollerle 4-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Özgür Reha Alıcı, Nusret Yıldırım,

1966 Turanspor: Baykal Altay, Alican Koçer (Tuğrul Çetin dk.75), Emre Akyüz, Osman Karapınar, Hüsnü Can Turgut (Furkan Karaağaç dk.55), İlhan Sefa Köroğlu (Enes Bahar dk.55), Ramazan Sinanoğlu, Murat Kıraç, Melik Yıldırım (Emirhan Karakoç dk.75), İbrahim Çalış (Muhittin Bahar dk.80), Mehmet Kıraç

Sosun Birlikspor: Musa Can Taşdan, Mehmet Can Gülay (Metehan Dinçer dk.75), Ali Bayazıt (Metehan Acun dk.60), Bayram Ali Taraf (Mustafa Yıldırım dk.90), Bünyamin Yüce, Can Varol, Semih Kılıçdoğan, Murat Tahmaz, Halil Polat, Ahmet Demirezen, Mehmet Arda Çakmak (Çağrı Muhammed Menekşe dk.75)

Goller: Murat Kıraç (dk.17 ve 75), Melik Yıldırım (dk.39 ve 55) (1966 Turanspor) - KAYSERİ