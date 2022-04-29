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Karşıyaka kongreye gidecek

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka kongreye gidecek

FUTBOL ve basketbolda sezonun son düzlüğünde olan Karşıyaka, önümüzdeki ay mali genel kurula gidecek.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

FUTBOL ve basketbolda sezonun son düzlüğünde olan Karşıyaka, önümüzdeki ay mali genel kurula gidecek. Geçen yıl seçimli kongre yapan yeşil-kırmızılılarda tüzük gereği bu sene yapılması gereken olağan mali genel kurul tarihi bayram tatili sonrası belirlenecek. Kaf-Kaf'ta ilk tarihinin mayıs ayının son haftası olarak ilan edilmesi beklenen mali genel kurula seçim maddesi eklenmesi ise öngörülmüyor. İzmir temsilcisinde Ocak 2018'den bu yana kulübü yönetip Temmuz 2021'deki kongrede 3 seneliğine yeniden göreve seçilen Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetimde değişiklik düşünmediği öğrenildi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Karşıyaka, Bayram, Kongre, Futbol, Spor, Haberler

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