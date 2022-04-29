Karşıyaka kongreye gidecek
Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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FUTBOL ve basketbolda sezonun son düzlüğünde olan Karşıyaka, önümüzdeki ay mali genel kurula gidecek.
FUTBOL ve basketbolda sezonun son düzlüğünde olan Karşıyaka, önümüzdeki ay mali genel kurula gidecek. Geçen yıl seçimli kongre yapan yeşil-kırmızılılarda tüzük gereği bu sene yapılması gereken olağan mali genel kurul tarihi bayram tatili sonrası belirlenecek. Kaf-Kaf'ta ilk tarihinin mayıs ayının son haftası olarak ilan edilmesi beklenen mali genel kurula seçim maddesi eklenmesi ise öngörülmüyor. İzmir temsilcisinde Ocak 2018'den bu yana kulübü yönetip Temmuz 2021'deki kongrede 3 seneliğine yeniden göreve seçilen Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetimde değişiklik düşünmediği öğrenildi.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor