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Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Öte yandan sarı-lacivertliler, bu maçla birlikte galibiyet serisini 31 maça çıkararak 1964-1965 yılları arasında kırdığı kulüp tarihinin rekorunu egale etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarının önünde rakibini 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

30 AĞUSTOS UNUTULMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel 3 tribünü birden kaplayan bir koreografi yaptı. Koreografide dev Türk bayrakları, Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri ve "Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" sözü yer aldı. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi üzerinde "Bir milletin kurtuluş ve varoluş zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart taşıdı.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

MERİH DEMİRAL VE MONTELLA KADIKÖY'DEYDİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Alanyaspor'da gösterdiği performansla Avrupa'ya açılan Merih Demiral, 2 eski takımının maçını izlemek için Kadıköy'deydi. Merih, oğluyla birlikte karşılaşmayı locadan izledi. Futbol kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında sürdüren milli futbolcunun yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı takip edenler arasındaydı.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 30. dakikasında Fred, topu sol kanattan ceza sahasına gönderdi. Top savunmadan geri geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Alanyasporlu futbolcunun topa elle dokunduğu itirazında bulunsa da hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi.

TADIC-DZEKO İŞBİRLİĞİ GOLÜ GETİRDİ

43. dakikada Tadic'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahasında Tadic'i tekrar topla buluşturdu. Topu sağına çeken tecrübeli futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Tadic'n sarı-lacivertlilerdeki ilk golü olurken, karşılaşmanın ilk yarısının da skorunu belirledi.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

TADIC TEKRAR SAHNEDE

65. dakikada Livakovic'in kullandığı degajda top savunmadan sekip Tadic'in önüne düştü. Yıldız futbolcu aşırtma bir vuruşla kaleciyi mağlup etmesini bildi. Böylelikle kendisinin ve takımının 2. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu, takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

DZEKO FİŞİ ÇEKTİ

Bu golden yalnızca 2 dakikada sonra da Dzeko sahneye çıktı. 67. dakikada Fred topu orta sahadan sürerek getirdi. Getirdiği topu sağa İrfan'a bıraktı. İrfan'ın ceza sahasına verdiği pasta Dzeko harika bir şutla golü buldu ve skor 3-0'a geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertler sahadan 3-0 galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

BOŞNAK GOLCÜ EN UZUN SERİSİNİ YAŞIYOR

Golleriyle takımını sırtlamaya devam eden Boşnak golcü, 8. maçında 8. golünü atmayı başardı. Fenerbahçe formasıyla oynadığı son beş lig maçında da ağları havalandıran Edin Dzeko, Süper Lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor.

Kadıköy'de Balkan fırtınası! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi

KANARYA KENDİ REKORUNU EGALE ETTİ

Trendyol Süper Lig'de 30 maçla devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte seriyi 31 maça çıkararak 1964-1965 yılları arasında kırdığı kulüp tarihinin rekorunu egale etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Mustafa Aydogan:

Gol yağmuru dediği 3 gol :Dd

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Bidüşün:

el nesriyi izledikçe aklıma nedense guiza geliyor,

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