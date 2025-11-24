İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu: Bu işten zarar görecek kulüplerimiz de var / Metin eklendi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, "Başarıların sahada kazanılmasını istiyorlar. Elbette ki bu işten zarar görecek kulüplerimiz de var, futbolcular da var. Hayat nasıl devam edecek diye herkesin kafasında bir soru işareti var" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahis soruşturması hakkında en ufak bilgi sızıntısı olmadığını söyleyen İbrahim Hacısomanoğlu, "Çocuklarımıza, gençlerimize temiz Türk futbolu başlatma adına, bu kutsal görevde bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Burada önemli olan bu değerli harekete kimin ne kadar katkı sağladığı. Bizim bu hareketi başlattıktan sonra bir açıklama yapmıştık, bu kutsal görev ne bireylerin ne kurumların kendilerine menfaat devşirme alanları olmasın, temiz Türk futboluna hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım. Biz bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, spor camiasından birçok insanın olabileceği bilincinde girdik. Yönetim olarak biz buraya demir atmaya gelmedik. Nasip ettiği sürece gençlere ve çocuklara vebal borcumuz var. Onlara temiz futbol bırakmak adına hizmet etmeye çalışacağız. Konuşmaları dinliyoruz. Yetkili ya da yetkisiz, bilgili veya bilgisiz insanların, bazen de üzülüyoruz, bu veriler nasıl ele alınıyor? Nereden geliyor? Gelişinde manipülasyon var mı? Olduğu söyleniyor. Bunu da çok yetkili ağızlar söylüyor. Buna bilgi sahibi olmaması bana çok doğru gelmiyor. Çünkü bunlar bilgili insanlar. Genellikle kurumlardan dışarı bilgi sızar. Biz bu göreve başladığımız andan itibaren görevlendirdiğimiz 4 tane arkadaşımız vardı. Bu veriler geldikten sonra bakanlık bürokratlarına teşekkür ediyorum. 20-25 günlük sürede en ufak bilgi sızıntısı olmadı. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce hukuktan sorumlu başkan vekilimizin haberi oldu" şeklinde konuştu.

'BİZ KİMSEYİ MAĞDUR ETME GİBİ BİR DÜŞÜNCE İÇERİSİNDE DEĞİLİZ'

Bahis süreciyle ilgili bilgi veren Hacıosmanoğlu, "Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz. Spor Bakanlığımıza bağlı olan Spor Toto Teşkilatı üzerinden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler Spor Toto Teşkilatı'na bağlı lisans olarak ona bağlı. Şirketler bilgileri Spor Toto'ya veriyor. Oradan da bakanlık üzerinden de bize geliyor. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgileri veriyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey ortaya çıktığı zaman lisansın iptal olur. Bakanlık bize gönderirken mi manipüle ederek mi gönderiyor? Yok, çözümlemelerini biz yapıyoruz. Bu sürece bu tür konuşmaların hiçbir katkısı yok. Burada elbette ki mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Arkadaşlar, bu veriler bize devletin bakanlığından resmi olarak hukuk kuruluna geliyor. Eğer bir şüphe varsa hukuk kurulunun bunu yargıya intikal ettirme zorunluluğu var. Ettirmediği zaman da zaten suç işler. Görevi suiistimal yüzünden onların hakkında da dava açılır. Bizim arkadaşlarımız da hukuk kurulu ekibiyle beraber PFDK'ya sevk ediliyor. İlk yargı organına. Eğer siz burada bu suçları işlemediğini kanıtlarsanız orada itiraz edersiniz. Ceza almazsınız. Eğer ceza alırsanız futbolun Yargıtay'ı var. Oraya müracaat edersiniz. Mağdur edildiğinin düşünüldüğü insanlar var. Bunlar kamuoyunda çok konuşuyorlar. Burada biz kimseyi mağdur etme gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Biz futbol ailesindeki herkesin haysiyeti ve şerefinden sorumluyuz. İnsanların sürecin bu şekilde olduğunu bilmesi lazım. Kim suçsuz ise ilk yargı organında suçsuzluğunu ispat etsinler. Eğer sizin adınıza bir işlem yapılıyorsa suç duyurusunda bulunun diye arkadaşlara söyledik. Devletin birimlerine haklılığını kanıtladığınızda biz de gerekeni yaparız" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZA TEMİZ BİR TÜRK FUTBOLU BIRAKALIM'

Yarınlara temiz futbol bırakmak için çabalayacağının altını çizen TFF Başkanı, "Biz bu şirketlerden bilgileri istedik. İlk etapta gelen bilgileri kenarda bekletemezsiniz. Bize gelen bilgileri hukuk kurulu titizlikle inceleyip PFDK'ya sevkleri yaptı. Gelmeyen ya da eksik gelen bilgileri biz bakanlık üzerinden tekrar aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli bir kısmı geldi, gelmeyenlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Yaklaşık 20-25 gün önce. Savcılık da aynı firmalardan talep etti. Umuyorum ki onlar da en yakın zamanda gelecek. Samimi olarak Türk futbolunun temizlenmesini, sahada tiyatro seyretmek istemiyorum diyen insanların. Bu sadece seyreden insanlar açısından değil, bu işe emek veren, hizmet veren başkanından yöneticisine, teknik direktörden malzemecisine kadar en kutsal olanı da onlar. Varsa futbol var. Onlar yoksa yok olan güzide taraftarlarımız. En büyük emekçiler onlar. Takımlarına destek veriyorlar. Onların hiç birisi tiyatro seyretmek istemiyor. Başarıların sahada kazanılmasını istiyorlar. Elbette ki bu işten zarar görecek kulüplerimiz de var, futbolcular da var. Hayat nasıl devam edecek diye herkesin kafasında bir soru işareti var. Bu ülkede deprem oldu, pandemi diye bir illet çıktı. Takım sayıları arttı. Bunların hepsi doğal afet sonucu oldu. Bugün futbolda bir deprem var. O zaman nasıl arttıysa şimdi de düşsün. Hafta sonu maçlar oynandı. Bir takımın 3 kalecisi gitmiş, genç bir kaleci kalede. Belki de asıl kalecileri olsaydı o kurtarışları yapamayacaktı. Her şeyin arkasında bir fırsat var. Evet, bu takımlarımızın özellikle alt liglerde birçok takımın oyuncuları gitti. Gitti ama gençlerin önünü açmak lazım. Bu da bir fırsat. Bu takımların genç takımları var. Amatörden oyuncu alabilirler. Biz federasyon olarak bakanlığımızla da konuşup ekstra maddi katkı sağlanması gerekiyor, bununla ilgili de çalışma yapacağız. Kim zarar görüyorsa, temizlenmek adına herkes bu çileye bir şekilde katlanacak. Katlanacak ki çocuklarımıza temiz bir Türk futbolu bırakalım. Acaba buradan bir çıkar devşirebilir miyiz mantığını bir köşeye bırakmamız gerekiyor. Bu toplumsal bir olay. Belki 1-2 sene bu durumun sıkıntısı çekilir ama yarınlar Türk futbolu ailesi için daha iyi olacak. Eğer bu temiz ortamı kararlılıkla hep beraber yaşayabilirsek" diye konuştu.

'TEMİZLİK SADECE HAKEMLERDEN OLMAZ'

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben çağrı yapmıştım, biz kendi önümüzü temizliyoruz diye. Onlara da yakışan kendi iradeleriyle kendi temizliğini yapmalarıdır. Elbette ki biz sportif olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Bunun bir de cezai boyutu var. Buradan İstanbul Başsavcılığına, görevlendirdiği başsavcı vekilleri ve ekibine teşekkür ediyorum. Onlar da titizlikle çalışıyorlar. Elbette biz sportif olarak yargılıyoruz ama onlar da cezai yargılamayı derinleştirerek devam ettiriyorlar. Bana göre de devam etmeli lazım. Burada Türk futboluna zarar veren hangi unsur varsa bunun dışına atılması lazım. Elbette kulüp başkanlarının benim çağrımı dikkate alıp kendileri yaparsa iyi olur. Yarın hem bizim hem başsavcılığın incelemesi neticesinde olumsuz durumlarla karşılaştıkları zaman da üzülmesinler. O yüzden çağrım; kendi temizliğini kendileri yapsınlar. Çalışmalara hakemler ve futbolcularla başladık. Hakemler yapıldığında herkes memnun oldu. Ne zaman futbolculara sıra gelince işi sulandırmaya, farklı farklı yönlere çekmeye başladılar. Temizlik sadece hakemlerden olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Hakemlerle başladık, futbolcularla da devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktörler, antrenörler, tercümanlar, malzemeci, sağlık çalışanı, menajer, temsilciler, gözlemciler. Onlar da bu hafta geliyor. Bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü temizlemiş olacağız. Federasyonun bünyesinde olanları. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini temizler. O görev de hem başsavcılığa hem bize kalmaz. Bu işten ne kurum ne de kişisel olarak kendilerine çıkar devşirmeye kalkanlar, bu işi sulandırmaya kalkanlardır ve temiz futbol istemeyenlerdir. Bunu da toplum böyle algılayacak. Ben sokakta yürürken herkes aynı şeyi söylüyor bana. O yüzden bunu devşirmeye, çıkar peşinde koşmaya gerek yok. Çocuklarımıza, yarınlarına dokunmak istiyorsak herkes elini taşın altına koysun. Biz şahsım ve yönetim kurulumuzla bunun risklerini göze alarak yola çıktık. Burada birçok insan 'Yarın seçim olursa kiminle seçim kazanacaksın' diye sordu. Allah nasip etti, 12 kala seçime girmeye karar verdi ve seçildik."

'SONUCU YARGI SÜRECİNDE BELLİ OLACAK'

Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında da bilgilendirme yapan başkan, "Bize gelen 'aklandı' diye bir şey yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. Orada ismi açıklanamayan 47 tane oyuncu var, sevkleri yapılmayan. Biz orada 1'er kupon oynayanları bir kenara ayırdık. Onların araştırması devam ediyor. Bilgi akışı devam ediyor. 1 kuponun üzerinde oynayanları hukuk kurulu sevk etti. Bu arkadaşlar da 1 kuponun üzerinde oynadıkları için oraya sevk edildiler. 47 tane var bekleyen. Onlar sevk edilmedi. Elbette ki orada tedbir kararı kalktı. Ama bu iş daha sonuçlanmadı. Sonucu yargı sürecinde belli olacak. Oradaki durum insanları ayırıp zan altında bırakmak değil. Hepsi de bizim sevdiğimiz, içlerinde değerli arkadaşların olduğu isimler. Hukuk kurulunun görevi bunları sevk etmek. Dediğim gibi, 1 kuponun üzerinde oynayanların hepsi sevk edildi. O durumda suçlu manası taşımıyor. Yargının ilk ayağı PFDK'dır. Oynamadığınıza dair belgeleri oraya teslim ederseniz resmi makamlar üzerinden suçsuz olduğunuz ortaya çıkar. O süreç devam ediyor" diye konuştu.

'GEREĞİ NEYSE YAPILACAK'

Bahis soruşturmasında gereği neyse onun yapılacağından bahseden Hacıosmanoğlu, "Futbolun doğasına dokunan, futbol sahalarının içerisine giren tüm unsurlarla ilgili bir soruşturma yapıyoruz. Gereği neyse yapılacak. Orada bizim hiçbir insana, hiçbir ayrıcalığımız yok. Futbolla ilgili hangi unsurlar varsa araştırmasını yapıyoruz. Gereğinin de adil ve şeffaf bir şekilde yapılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. O zaman da benim arkadaşlara dediğim tek şey var; 'Sonuna kadar kimseye imtiyaz geçmeyeceksiniz. Tırnak kanar da kimseyi lekelemeyeceksiniz.' Bunun bir de Allah katında vebali var" diyerek konuşmasına devam etti.

'ÇOK KAPSAMLI BİR İNCELEME DEVAM EDİYOR'

Hacıosmanoğlu, çok kapsamlı inceleme yapıldığının da altını çizerek konuşmasına şöyle devam etti: "Yaklaşık 1 sene önce hukuk kurulu başkan vekilimiz Avrupa'da illegal bahis dataları almak için bir şirketle anlaşmamız vardı. Başkan vekilimiz o konuda savcılıkla birlikte çalışıyor. Bu konuda Interpol de devrede. UEFA da devrede. Bu konuyla ilgili çok titizlikle inceleme yapılıyor. İlgili bölümünde başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Sadece bahis sitelerinden değil. İlgili isimleri biz zaten kendilerine verdik. Onlar hem MASAK üzerinden hem HTS kayıtları üzerinden aynı zamanda birinci dereceden yakınlarının hesap hareketleri üzerinde çalışıyorlar. Çok kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Elbette ki o da çok değerli. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. Ben hep söylüyorum 'Başsavcım akın akın geliyor' diye. Onları siz de görürsünüz zaten."

'SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Kendileriyle bilgi paylaşan firmalar hakkında açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "İkisinden kısmi geldi. Ana firmalardan gerekli dataları aldık. Kimisi '2025'te dijitale geçtik' diye belirtti. Onunla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Detaylı bir şekilde hepsini vermek zorunda kalacaklar" diyerek sözlerini noktaladı.