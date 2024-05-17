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Heerenveen, Robin van Persie'yi teknik direktör olarak göreve getirdi

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Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, eski Fenerbahçe futbolcusu Robin van Persie'yi teknik direktör olarak göreve getirdi. 40 yaşındaki van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandı. Van Persie, aktif futbol kariyerini noktaladıktan sonra Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yapmıştı.

Hollanda 1. Futbol Ligi takımlarından Heerenveen, teknik direktörlüğe bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen Robin van Persie'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Robin van Persie ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2019 yılında aktif futbol kariyerini noktalayan Robin van Persie, eski takımı Feyenoord'un alt yapı takımlarında antrenörlük yaptı.

Kaynak: AA / Spor

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