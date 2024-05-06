Halil Umut Meler, Club Brugge - Fiorentina maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında Belçika ekibi Club Brugge ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19.45'te maçta düdük çalacak Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek'ten Irfan Peljto olacak.

Eşleşmedeki ilk maçı Fiorentina 3-2 kazanmıştı.