Hakan Kazancı, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı'na Seçildi

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Hakan Kazancı seçildi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Zübeyir Bekiroğlu'nun aday olmadığı seçimli genel kurula, Hakan Kazancı tek aday olarak girdi.

Divan Başkanlığını Hayati Kısacık'ın yaptığı genel kurula katılan 130 delegeden kullanılan geçerli 85 oyun 73'ünü alan Hakan Kazancı, başkanlığa seçilirken 12 oy geçersiz sayıldı.

Hakan Kazancı, emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaklarını belirterek, "Bizde eski yeni diye bir ayrım asla olmayacak. Geçmişin mirasını, tecrübesini, dinamizmini devralıyoruz ve inşallah, üzerine katarak geleceğe taşıyacağız. Bu vesileyle, tekrar başkanımıza ve camiamıza teşekkür ediyor, emanetiniz, emanetimizdir diyorum." dedi.

Önemli bir vazifeyi ve misyonu ifa ettiklerini dile getiren Kazancı, "Biz sıradan bir millet değiliz. Aziz Türk milleti, adeta bir çınardır. Gücünü tarihten alır, köklerinden alır. Bu millet çınarını, kökünden ayrı düşünmek mümkün değildir. Tarihini unutanlar, millet olamazlar. 2017 yılında Sayın Bilal Erdoğan ile ETNOSPOR Konfederasyonu'nu bu anlayışla kurduk. Bizim çok net bir derdimiz, çok net bir hedefimiz vardı: 'Gelecek, gelenektedir' ama unutmayalım, geleneği, geleceğe nasıl aktaracağımız son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Geleneksel sporların daha da güçlendiğini, canlandığını kaydeden Kazancı, şöyle devam etti:

"Şu anda, Türkiye'de, ata sporumuz, geleneksel sporlarımız, bilinir hale geldi. Gençlerin de yoğun şekilde ilgisini çekiyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm Türk dünyası başta olmak üzere, küresel ölçekte, ata sporumuzu yaşatıyor, büyütüyor, yaygınlaştırıyoruz. Biz, geçmişle geleceği inşa etmek istiyoruz. Gençlerimize ecdadımızı öğretmek, bu milletin nereden geldiğini, nereye gittiğini göstermek istiyoruz. Tarihine, ecdadına, dedesine, vatanına, toprağına yabancı bir nesil değil; kendi tarihini, zaferlerini, kahramanlıklarını bilen bir gençlik yetişsin istiyoruz. Bizim ecdadımız, at ile doğdu, at ile yürüdü, at ile dünyaları fethetti, at ile dünyaya liderlik eden medeniyetler kurdu, hatta at ile gömüldü."

"Atı tanımayan bir nesil, Türk'ü tanıyabilir mi?" diye soran Kazancı, "Bizim meselemiz işte bu, inşallah bu davayı çok daha yükseklere birlikte taşıyacağız. Birleştirici, uzlaştırıcı, yapıcı, çözüm odaklı olacağız. Bunu tek başımıza yapmayacağız, hep birlikte, sizlerle başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Hakan Kazancı'nın yönetim kurulunda Osman Başer, Tayfun Karataş, Zeki Genelioğlu, İbrahim Kurban, Davut Çakır, Sefa Yağcı, Ali Uzuncan, Ali Peksemerci, Erdal Keskin ve Fatih Bardak yer aldı.