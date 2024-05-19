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Göztepe Kulübü, Cimnastik Milli Takımı'nın Tokyo 2020 hazırlıklarını konu alan belgesel gösterimi yaptı

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Göztepe Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cimnastik Milli Takımı'nın pandemi sürecinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını konu alan 'Eclipse' isimli belgeseli izledi. Gösterimde AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil ve Cimnastik Milli Takımı ile Göztepe'nin genç sporcuları da yer aldı.

Göztepe Kulübünün farklı branşlarından yaklaşık 400 sporcu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cimnastik Milli Takımı'nın pandemi sürecinde Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını konu alan "Eclipse" isimli belgeseli izledi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, film gösteriminde AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil ve aralarında Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ın da bulunduğu Cimnastik Milli Takımı ile Göztepe'nin genç sporcularının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir.' sözünün izinde Türk gençlerini sporla buluşturmak ve ilham kaynağı olacak hikayeler yazmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

Mehmet Sepil Milletvekili AK Parti Gençlik İzmir Tokyo Spor Spor Güncel Haberler

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