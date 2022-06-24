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Göztepe'de Di Santo ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de Di Santo ayrıldı

Göztepe, Arjantinli santrfor Franco Di Santo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe, Arjantinli santrfor Franco Di Santo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de devir süreci devam ederken, yeni sezon yapılanması da sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Franco Di Santo ile yollarını ayırdı.

Ayrılık üzerine bir açıklama yapan Göztepe Spor Kulübü, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Franco Di Santo ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Franco Di Santo'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz."

Göztepe formasıyla yarım sezonda 15 maça çıkan 33 yaşındaki golcü, söz konusu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşamıştı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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