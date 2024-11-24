Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Beşiktaş'ı 4-2 Geçerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Göztepe, Beşiktaş'ı 4-2 Geçerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyetin kendileri için önemli olduğunu belirtti ve Avrupa hedeflerine odaklandıklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, "Takımımızın oynayışından mutluyum. Bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Buraya kendi futbol tarzımızı ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeye geldik. İlk 10 dakikadaki oyun kötü diyemeyiz. Beşiktaş hatalarımızı iyi bir şekilde değerlendirdi bu sürede. Sonra oyunun kontrolünü elimize aldık ve gollerimize devam ettik. Ligin en genç takımıyız, bu yüzden bizim her maç kendimizi tekrar tekrar göstermemiz ve daha çok çalışıp gelişmemiz gerekiyor. Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı galibiyet aldığımız için ayrıca mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İzmir ekibinin Avrupa hedefiyle ilgili konuşan Bulgar teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu yüksek hedefi ben koydum ve oyuncularım da bunu takip ediyorlar. Oraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim için önemli olan en iyi performansı her maç vermek ve iyi oynamak. Bunu yapmaya devam etmek gerekiyor. Hedeflerimi her zaman en yükseğe koyarım. Böylece takımı en yükseğe çekmeye çalışırım. Türkiye'de çok iyi takımlar var. 2 golle öne geçtiğimiz ve kaybettiğimiz maçlar var. İyi oynar ve kendi futbolumuzu sahaya yansıtırsak Avrupa hedefi uzak değil. İnişli çıkışlı olursak bu hedef uzaklaşır. Genç oyuncularda rehavet gerçekleşebiliyor. Bunu durdurmak için her şeyi yapacağız ve ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmeye çalışacağız."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 23 ilimizde eğitime kar engeli

23 ilimizde eğitime kar engeli
Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

İçi yolcu dolu uçak, inişten sonra alev aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.