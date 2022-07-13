Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ettiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ettiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.
Konakladıkları otelin fitness salonunda çalışma yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
AA / Yunus Hocaoğlu - Spor