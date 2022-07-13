Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ettiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam ettiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı. Konakladıkları otelin fitness salonunda çalışma yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği ikinci antrenmanla günü tamamlayacak. AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Palandöken Dağı Giresunspor Erzurum Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.