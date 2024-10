Giovanni van Bronckhorst: Turnuvadaki en güçlü takımlardan birisine karşı oynayacağız

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında yarın sahasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolculardan Felix Uduokhai açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Giovanni van Bronckhorst, "Avrupa Ligi'ndeki ikinci grup maçımızı oynuyoruz. Evimizdeyiz. Geçen haftadan daha reaksiyon vermemiz gereken bir maç. Pazartesi günü ligde kazanarak iyi bir reaksiyon gösterdik ama yarın da puanlar kazanmamız gereken bir maç. Bir turnuva oynuyoruz ve kazanmamız lazım. İç sahada bunu yapmak daha kolay. Taraftarımız bizimle birlikte olacak. Rakibimiz lige iyi başladı. Ligin ikincisi durumundalar. İyi organize olan bir takım. Alman takımlarında bunu görürsünüz. Organize olan takımlardır. Fiziksel anlamda da iyi bir mentaliteye sahip, koşan bir takım. Turnuvadaki en güçlü takımlardan birisine karşı oynayacağız. Ama biz hazırız. İyi hazırlandık. İlk düdükten itibaren iyi bir maç oynayıp umarım puanları da almaya çalışacağız" diye konuştu.

'KAZANMAMIZ GEREKİYOR ÇÜNKÜ KAYIPLA BAŞLADIK'

Puanlar için savaşacaklarını dile getiren Hollandalı teknik adam, "Ligde çok maç oynadık. 1 beraberliğimizin haricinde bütün maçlarımızı kazandık. Pazartesi günü de söylemiştim bizim sadece kendi performansımıza, kendi oyunumuza, kendi yarattığımız fırsatlara ya da kendi defansif duruşlarımıza odaklanmamız gerekiyor. Hakemler ve VAR kararları veren taraf oluyor. Bu konuya pazartesi günü de değinmiştim. Normal olarak bu kararlara bazen katılmıyoruz. Ben Beşiktaş'ın hocasıyım ve her zaman takımım için en iyisini isterim. Ama kararı veren hakem. VAR da yardımcı oluyor. Bazen bu kararlara katılmasak da saygı göstermemiz lazım. Ligde iyi oyunumuza devam ediyoruz. Yarın da kazanmamız gerekiyor çünkü kayıpla başladık. Bir sonraki tura katılabilmek adına toplamda 8 maç oynayacağız. Yarın ikinci maçımızı oynayacağız. Puanlar için savaşacağız" şeklinde görüş belirtti.

'EN İYİ 11'İ ÇIKARTABİLMEK İÇİN OYUNCULARLA BİRE BİR GÖRÜŞÜYORUM'

İlk 11 seçiminde oyuncularla sürekli diyalog halinde olduğunu ve bire bir görüştüğünü söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Daha önce de söylemiştim. Belki sizin için, belki de benim için sürpriz olabilir ama esas konu o maça nasıl hazırlandığınızdan geçiyor. Mental ve fiziksel hazırlıktan geçiyor. Bazen sakatlıklar oluyor. Bazen takımı hazırlamak birkaç gün sürüyor. Bazen hazır olmayan oyuncularımız oluyor. Bu durumlarda en iyi 11'i çıkartabilmek için ben oyuncularla bire bir görüşüyorum. Yarın için de aynı şekilde olacak. Masuaku kadroya dönüyor. Onur ve Svensson da kadroya dönüyorlar. Pazartesi günü özelinde iyi performans gösteren, iyi idman yapan oyuncuları tercih ettik. Sürpriz bir 11 olmadı aslında. Sürpriz bir 11 seçme gibi bir durum da benim adıma söz konusu değil. Hem enerjiyi düşününce hem de oyuncularla konuştuktan sonra en iyi 11'i seçiyoruz. Benim için o yüzden ilk 11 tercihleri hiçbir zaman sürpriz olmuyor. Ajax maçındaki tercihler alakalı olarak da tabii ki de istediğimiz sonucu alamadık. Geçen haftada buna değinmiştim ama sonrasında maçı analiz ettik. Performansları izleyip, neler yaptığımıza baktık. Bunun sonucunda Kayserispor maçına hazırlandık. Frankfurt maçı da aynı şekilde oldu. Aynı şekilde hazırlandık. Kısa sürede bu hazırlığı yapmaya çalıştık" ifadelerinde bulundu.

'BEN TERCİHLERİMİ PERFORMANSLARA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİYORUM'

Hollandalı çalıştırıcı, orta sahada çok fazla oyuncularının olduğunu, rotasyon anlamında da bu durumun elini kolaylaştırdığını ifade etti. Salih Uçan'ın hakkında da yorumlarda bulunan van Bronckhorst, "Salih dediğiniz gibi bu takımda çok oynadı. Geçen sezon da kulüp için çok önemli bir futbolcuydu. Bu sene yeni bir kadroyla başladık sezona. Ben tercihlerimi performanslara göre gerçekleştiriyorum. Orta sahada çok fazla oyuncumuz var. Gedson, Rafa ve Musrati şeklinde çok fazla oyuncumuz var. Seçeneklerimizden dolayı bizim için güçlü bir pozisyon orası. Son zamanlarda değişiklikler görebiliyoruz. Fikstür de bunu gerektiriyor bir yandan. Cher pazartesi günü fırsat buldu. Çok fazla oyuncumuz var. Ben de rotasyon yapmayı her zaman düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Salih de bunlardan bir tanesi bizim için" diye konuştu.

'BEN HER MAÇI KAZANMAK İSTERİM'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, sözlerine şöyle devam etti:

"Frankfurt ile bir geçmişim var tabii ki. Rangers ile kendilerine karşı bir final oynadım ve bu finali kaybettim. Futbolda bazen finaller kazanırsınız, bazen de kaybedersiniz. Futbol bu. Ama ben neyse ki kaybettiğimden daha çok final kazandım. Şu an Beşiktaş'ın hocasıyım. Farklı bir takıma ve oyunculara sahibim. O dönemki kadroya kıyasla Frankfurt da 1 ya da 2 oyuncuya sahip. Hatta sadece kaleci kaldı o kadroda. Özel bir durum yok. Ben her maçı kazanmak isterim. Takımımı da bu şekilde hazırlıyorum. Onlara hatta bu durumdan bahsetmedim bile. Bu konuya hiç değinmedim. Şu an ki takıma odaklanıyoruz ve şu an ki takımımızla hazırlanıyoruz."

'AJAX MAÇI BİZİM ADIMIZA HAYAL KIRIKLIĞIYDI'

İyi ve güçlü bir kadroya sahip olduklarını, lige de iyi başladıklarını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, "Büyük bir kadromuz var. Bazen maçlarda oyunculara süreler vermeye çalışıyoruz. Çok fazla süre almayan oyuncular da oluyor. Bunlar kendileri için çok kolay değil. Oyuncular da bu fırsatları bekliyorlar. Ama iyi ve güçlü bir kadromuz var. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Sadece Ajax maçı bizim adımıza hayal kırıklığıydı. Geleceğe pozitif bakıyoruz. Geçen maçta da gördüğünüz gibi daha çok oyuncuya süre verme ihtiyacımız oldu. Bu ilerleyen süreçte ekim ve kasım aylarında hatta daha da çok oluşacak. Bu yüzden de iyi bir kadroya ve rotasyona sahip olmak bizim adımıza çok önemli. Ben kadromuzdan memnunum. Oyuncularımız çok çalışkan. Çok fazla çalışıyorlar. Süre almayan oyuncular da aynı şekilde çok çalışıyor. Bu da beni memnun ediyor. Örnek vermek gerekirse Emirhan son birkaç maçta oynayamamıştı. Ama bu maçta oynama ihtiyacı oluştu. Güçlü bir oyun oynadı. Beklentim süre alan, fırsat bulan herkesin aynı şeyi göstermesi" şeklinde konuştu.

'GEDSON MAÇA HAZIR OLACAKTIR'

Gedson Fernandes'in bir sıkıntısının olmadığını dile getiren Giovanni van Bronckhorst, "Kadroda, antrenmanını yaptı bugün. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yok. Maça hazır olacaktır. Pazartesi günü golden sonra aldığı darbeyi gördüm. Daha ciddi bir şey olmamış olması bizim adımıza çok güzel. Bizim için önemli bir oyuncu. Yarın da bizimle birlikte olması önemli tabii ki de" diye konuştu.

'SEMİH TÜRKİYE'NİN SAHİP OLDUĞU EN BÜYÜK YETENEKLERDEN BİR TANESİ'

En çok konuştuğu oyuncuların başında Semih Kılıçsoy'un geldiğini ifade eden 49 yaşındaki teknik adam, "Semih ile ilgili daha önce de dediğim gibi şu anda Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden bir tanesi. Geçen sene harika bir sezon geçirdi. Bu sezona da gerçekten çok iyi başladı. Kendisiyle çok konuşuyorum. Gelişim göstermesi gerekiyor. Kendisiyle alakalı da çok fazla enerji harcıyorum. Belki de en çok konuştuğum oyuncuların başında geliyor. Kendisi biliyor sebebini. Benim için de önemli olan bu. Takımımı seçerken ben her oyuncumla konuşurum. Oynamayanlarla da aynı şekilde konuşurum. En önemli şey de bu. Umuyorum oynadıktan sonra daha güçlü bir şekilde dönecektir. Kendisiyle konuştum, bunu onlara da söyledim" yorumlarında bulundu.

'AVRUPA DÖNÜŞÜ 7 DEPLASMAN GERÇEKTEN ÇOK FAZLA'

Fikstürün yoğunluğundan bahseden deneyimli teknik adam, "Fikstüre bakınca direkt fark ettiğim konulardan bir tanesi buydu. 8 maç zaten hali hazırda zorken bazı maçlar pazartesiye konulmuş onu da fark ediyorum. Avrupa dönüşü 7 deplasman gerçekten çok fazla. Nasıl oluyor ben bilmiyorum. Algoritmayla mı yoksa bilgisayarla birisi mi yapıyor bilmiyorum. Ama bir sezonda 7 deplasman gelmesi çok ufak bir ihtimal. Sanki bir casinoya gittiğinizde 7 kere siyahın gelmesi kadar diyebilirim. Twente maçından sonra boş haftamız var. Deplasmanın olmadığı tek hafta burası. Ama orayı da ritmi bozmamak için deplasmanda bir hazırlık maçıyla ayarlayarak geçiştirebiliriz" ifadelerinde bulundu.

FELIX UDUOKHAI: UMUYORUM MAÇIN SONUNDA HEP BERABER GALİBİYETİ KUTLARIZ

Frankfurt maçı hakkında düşüncelerini dile getiren Felix Uduokhai, "Maç için heyecanlıyız. İyi hazırlandık, antrenmanımızı yaptık. Yarın da harika taraftarımızın gücüyle birlikte maçı bekliyor olacağız. Bu atmosferden dolayı da taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum maçın sonunda hep beraber galibiyeti kutlarız. Maç özelinde konuşacak olursam, zor bir maç olacak. Rakibimizde lige iyi bir başlangıç yaptı. Kalitelerinin farkında olmamız lazım. Yarını bekliyoruz" dedi.

'PAULISTA ÇOK TECRÜBELİ BİR OYUNCU'

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista'nın iyi bir lider olduğunu söyleyen Uduokhai, "Tabii ki de az gol yemek güzel. Günün sonunda ilişkilerde önemli. Sadece Paulista ile değil Tayyip ve Emirhan'la da iyi bir ilişkimiz var. Adaptasyon anlamında bana çok yardımcı oldular. Benim işimi çok kolaylaştırdılar. Maçlardan önce özellikle rakip santrforla alakalı olarak veya kalecinin vuracağı uzun toplarla alakalı olarak bana nelere dikkat etmem gerektiğini söylüyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Paulista çok tecrübeli bir oyuncu. İyi bir lider" yorumlarında bulundu.

'AKILLI OLMAMIZ LAZIM'

Frankfurt'un fiziksel olarak güçlü bir takım olduğunu ifade eden Alman oyuncu, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Son senelerde iyi gelişim gösteren bir takım. Fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Sistem oyunu oynuyorlar, ön alan baskısı yapıyorlar. Topun kendilerinde olmasını istiyorlar. Bireysel anlamda hücumda önemli isimleri var. Zor bir maç olacak. Akıllı olmamız lazım. Hem top bizdeyken hem topun bizde olmadığı anlarda birlikte kalmamız çok önemli. Rakibimiz lige iyi başladı ancak biz bu duruma hazırız."