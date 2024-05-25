Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK'nin rakibinden bir puan alması halinde ligde kalması kesinleşecek.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 37 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı.

Puan cetvelinde 41 puanla averajla 14. sırada bulunan Gaziantep FK, geçen hafta evinde en yakın takipçisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenip küme düşme hattından çıkmıştı.

Gaziantep FK'nin rakibinden bir puan alması halinde ligde kalması kesinleşecek.

Sakatlığı süren M'Bakata yok

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan M'Bakata'nın tedavisi devam ediyor.

Biraysel olarak idmanlara çıkan M'Bakata, Pendikspor karşılaşmasında sahada olmayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Pendikspor Gaziantep Pendik Spor Güncel Haberler

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından dövüldü

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

 2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş

2 çocuk annesi boğazı kesilerek katledildi! 3 altın bilezik için öldürmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title