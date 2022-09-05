Galatasaraylı futbolcular ve Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı Spor Haberleri Gaziantep FK maçı sonrasında Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı. Gaziantep Fk maçı sonrasında Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, galibiyeti taraftarlarla kutladı. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon iç sahadaki ilk galibiyeti elde etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk, tribüne gidip kol kola girdi ve beraber marş söyleyerek galibiyeti kutladı. (Oğuzhan Ort - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Galatasaray Okan Buruk Spor Güncel Haberler

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