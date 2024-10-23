Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'taki karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

UEFA BAŞKANI CEFERIN MAÇI İZLEDİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden seyretti. Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti. Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.

ICARDI PERDEYİ AÇTI

Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, ilk golü 28. dakikada buldu. Mertens'in vuruşunda direkten dönen topu filelere göndermeyi başaran Icardi, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.

İSVEÇLİ KALECİ KENDİ KALESİNE ATTI

Cimbom, 39. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan serbest vuruşun devamında Sara'nın yaptığı ortaya Abdülkerim kafayı vurdu. Direkten seken top, kaleci Petterson'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Son temasın kaleciden olması nedeniyle İsveçli file bekçisinin kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti ve skor 2-0'a geldi.

BARIŞ ALPER FARKI 3'E ÇIKARDI

Aslan, etkili oyununu ilk yarıdan skora yansıttı ve 44. dakikada 3-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Sara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper, yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

ELFSBORG İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Konuk takım, müsabakanın ikinci yarısına hızlı başladı ve 52. dakikada golü buldu. Sara'nın orta sahada kaybettiği top sonrasında hızlı gelişen Elfsborg atağında Hedlund'un sağ çaprazdan arka direğe yaptığı yerden ortayı Hult, tek vuruşla filelere yolladı ve skor 3-1 oldu.

İSVEÇ TEMSİLCİSİ PENALTIYLA UMUTLANDI

Elfsborg, Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında elle oynadığı itirazında bulundu ve penaltı bekledi. Hakem Matej Jug, VAR ile bir süre konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Sloven hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Kararın ardından topun başına geçen Baidoo, kaleci Günay'ı ve topu ayrı köşelere yollayarak 65. dakikada skoru 3-2'ye getirdi.

YUNUS AKGÜN'DEN ŞIK GOL

Mücadelenin son bölümüne tek farkla gidilirken, fişi Yunus Akgün çekti. Osimhen ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasına giren Yunus, şık çalımlarla ilerledi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla uzak köşeden topu ağlara yolladı.

ELFSBORG FARKI YENİDEN 1'E İNDİRDİ

Son dakikalarda mücadeleyi bırakmayan Elfsborg, uzatmalarda farkı bir kez daha 1'e indirdi. 90. dakikada oyuna giren Johan Larsson, yalnızca 1 dakikada sonra Galatasaray fileleri havalandırdı. Bu golle birlikte skor 4-3'e geldi.

BATSHUAYI'NİN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Bu golün ardından son dakikalarında İsveç temsilcisi yüklense de Galatasaray oyuna sonradan giren Michy Batshuayi ile bir gol daha buldu. Ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf temsilcimiz oldu.

CİMBOM PUANINI 10 YAPTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Elfsborg'u sahasında 4-3 yenen Galatasaray, puanını 10'a yükseltti. İlk haftada sahasında PAOK'u 3-1 ile geçen Okan Buruk'un öğrencileri, daha sonra Letonya temsilcisi Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım, 4. haftadaİngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ı ağırlayacak. Bu zorlu karşılaşma, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.