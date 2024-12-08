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10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan lider Galatasaray, 10 kişi kalmasına ve 1-0 geriye düşmesine rağmen zorlu deplasmandan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Cimbom, bu sonuçla Beşiktaş'a kaybeden en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı. Cimbom, bu sonuçla derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilen en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

METEHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da Metehan Baltacı, maçın 15. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü. 12. dakikada Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu. Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı. Öte yandan Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulunsa da karar değişmedi.

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

RODRIGUES ESKİ TAKIMINA ATTI

Sivasspor, Karşılaşmanın 24. dakikasından Garry Rodrigues ile1-0 öne geçti. Berkan Kutlu'nun hatasında araya giren Rey Manaj kaleye şutunu gönderdi. Dönen topu takip eden Rodrigues topu boş kaleye gönderdi ve eski takımına golünü attı.

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

YUNUS BERABERLİĞİ GETİRDİ

10 kişi geriye düşen Cimbom, 36. dakikada Yunus Akgün ile skoru 1-1'e getirdi. Merkezden rakibini geçerek ceza sahasına giren Yunus, kaleye şutunu yolladı. Bu şutta Sivasspor kalecisi Nikolic topu elinden kaçırdı ve top ağlarla buluştu.

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Hatalı bir gol yiyen Nikolic, 45+6. dakikada bir de penaltı yaptırdı. Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Victor Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü, topu kaleciden kurtardı ve yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kanaatine vardı ve Galatasaray penaltı kazandı.

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

OSIMHEN PENALTIYI ATTI

Kararın a r dından topun başına geçen Osimhen, fileleri buldu ve 1-0 geriye düşen takımını 45+9. dakikada 2-1 üstünlüğe taşımayı başardı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da belirledi.

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

NIKOLIC HASTANEYE KALDIRILDI

Sivasspor'da karşılaşmanın ilk hatalı gol yiyen ve penaltıya sebebiyet veren kaleci Dorde Nikolic, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yerini kaleci Ali Şaşal Vural'a bıraktı. Kulağında kanama olan Nikolic, hastaneye götürüldü.

BARIŞ ALPER FARKI 2'YE ÇIKARDI

Sarı-kırmızılılar, 54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün merkezden topu sürerek sol kanatta bulunan Barış Alper'e pasını verdi. Barış Alper de ceza sahası solundan çizgiye inerek savunmayı geçti ve dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

OSIMHEN SAKATLANDI

Galatasaray'ın penaltıyı gole çeviren yıldız golcüsü Victor Osimhen, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlandı. Maça devam edemeyeceğini kulübeye ileten Osimhen, 73. dakikada yerini Batshuayi'ye bıraktı.

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

SİVASSPOR UZATMALARDA FARKI 1'E İNDİRDİ

Sivasspor, 90+1. dakikada oyuna sonradan giren Bekir Böke ile golü buldu ve farkı 1'e indirdi. Bu golle skor 3-2'e gelirken kalan kısa sürede gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf Galatasaray oldu.

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

BARIŞ ALPER, SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ

Maçın90+9. dakikasında Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart itirazında bulundu. Manaj'a sarı kart veren ve VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman, buna rağmen kararını değiştirmedi. Doman'ın bu kararı tepki çekti ve kısa sürede gündeme oturdu.

10 kişi Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 yendi

PUAN FARKI 6' YA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup unvanını sürdüren Galatasaray 38 puanla liderliğini sürdürürken, son 4 maçta 1 puan alabilen Sivasspor 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Sivasspor deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (38)

2- Fenerbahçe (32)

3- Samsunspor (29)

10- Sivasspor (18)

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Hakeme rağmen kazandı GS

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıAli ozan Öztürk:

Tfff acur hakem ler birde 11 kişiye 10 kişiyle Söke ske yendikkkkk…… alın size YAPI:)

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

sadece Sivas'ı yenmedik maçı izleyin anlarsınız

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Fenerasyon çocuğu hakem

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

hakeme rağmen, fenerasyon a rağmen yendik

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıil İnel:

Sivas maçı satmış.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme28
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Haber Yorumlarıe.irfan ünal:

sivas nasıl futbol oynanmaz!çok güzel gösterdi!b.uygunda seyretti!2.lig takımı olsa daha çok direnç gösterirdi,yazık!!!

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıRECEP AKÇAY:

aksi olmaz zaten hep hikaye benzer

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

bülent uygun sen adam değilsin!

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Haber Yorumlarımesut:

Kırmızı kart doğru. Hatta barış alper kırmızıdan çıksın bile istedim ilk yarı )) Okan hocada bir garip.Nelson var oynatmıyor.. Ama Galatasaray büyük takım. Futbol bu civcivler.. Aslan affetmez

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