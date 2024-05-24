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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 12.30'da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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