Galatasaray'ın şampiyonluğu Şanlıurfa'da coşkuyla kutlandı. Davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarlarına Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar da eşlik etti.

Süper Lig 2023 - 2024 sezonunda Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da coşkuyla kutlanıyor. Kent meydanlarına ve caddelerinde halay çekerek kutlama yapan Galatasaray taraftarlarına, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar da eşlik etti. Kutlamalara katılan bir taraftar ise Mahsun Kırmızıgül'ün 'Alem buysa kral sensin' şarkısıyla kutlama sevincini paylaştı. - ŞANLIURFA