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Canlı anlatım! RAMS Park'ta ilk düdük çaldı

Canlı anlatım! RAMS Park'ta ilk düdük çaldı
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Mücadelede 0-0 eşitlik var.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'taki maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Mertens, Osimhen.

Eyüpspor: Berke, Dubois, Dorukhan, Taşkın, Claro, Caner, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam.

CANLI ANLATIM

4' Ev sahibi ekipte kendi yarı alanının ortalarında topla buluşan Victor Osimhen, Taşkın Ilter tarafından faule maruz kaldı.

3' Galatasaray'da sağ kanattan çizgiye inen Barış Alper, ortasını yaptı ancak yardımcı hakem, autu işaret etti.

2' Eyüpspor'da Dorukhan, savunmadan gönderdiği uzun pasla Halil'i topla buluşturdu. Son çizgiye inen Halil, ön direğe doğru yerden pasını gönderdi. Bruno, sağ ayağıyla gelişine vurdu. Top farklı şekilde auta gitti.

1' Galatasaray'da Sallai, Thiam ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Macar oyuncu bir süre sonra yerden kalktı.

1' Galatasaray-Eyüpspor maçı başladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

GS Li arda nın takımı hatır için yenilecek , bu şimdiden belli , GS nin 3 puanı garanti ötesi garanti

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

1 haftadır bu maçın yolunu yapıyorlar.Hiç oynamaya gerek yok Gs direk şampiyon olsun benim kabulumdur hiç şaşırmam hemde yorulmamış oluruz

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