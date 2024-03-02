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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

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Beyaz Grup'ta lider Esenler Erokspor, Yeni Mersin İdmanyurdu ile berabere kalarak puanını 60'a çıkardı. Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler liderliğe yükseldi. İşte gruplarda oluşan puan durumu...

TFF 2. Lig'in 28. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 60'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta Karaman FK'yı 4-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler, puanını 56 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

Ligde 28. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR26193461233860
2.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK27175542281456
3.BUCASPOR 192827159337152254
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL27149440202051
5.1461 TRABZON FK26146648262248
6.ANKARASPOR27139536231348
7.DİYARBEKİR SPOR2611782922740
8.ANKARA DEMİRSPOR26123113330339
9.KARACABEY BELEDİYE SPOR279992624236
10.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ26104122828034
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR27106113341-833
12.KIRKLARELİSPOR FUTBOL2788112233-1132
13.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ2679101626-1030
14.ALTINORDU2669112828027
15.SERİK BELEDİYESPOR2769121929-1027
16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ2756162650-2421
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR2657142445-2119
18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ2735191744-2714
19.BURSASPOR2637161545-3013
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER26168250183256
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ26167341172455
3.GMG KASTAMONUSPOR26167344222255
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR27157539211852
5.ISPARTA 32 SPOR27151113331246
6.İSKENDERUNSPOR26143948351345
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ2713684234845
8.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ2710893131038
9.İNEGÖLSPOR2610793732537
10.SOMASPOR2610793030037
11.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR2798102020035
12.FETHİYESPOR2671183033-332
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR2794141626-1031
14.SARIYER2777133340-728
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR2769123047-1727
16.BELEDİYE DERİNCE SPOR2667132428-425
17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR2759133036-624
18.DENİZLİSPOR2756162441-1721
19.UŞAK SPOR2612231070-605

Kaynak: AA / Spor

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