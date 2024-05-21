Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
Portekiz, EURO 2024 için kadrosu açıklandı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.
EURO 2024'te Milli Takımı'nda rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.
RONALDO KADRODA
Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo aday kadroya çağrıldı. Böylece Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.
İşte Portekiz'in EURO 2024 kadrosu;
Kaleciler:
- Diego Costa
- Rui Patricio
- Jose Sa
Defanslar:
- Joao Cancelo
- Diogo Dalot
- Nelson Semedo
- Pepe
- Ruben Dias
- Antonio Silva
- Gonçalo Inacio
- Danilo
- Nuno Mendes
Orta Sahalar:
- Raphinha
- Ruben Neves
- Vitinha
- Joao Neves
- Bruno Fernandes
- Otavio
Forvetler:
- Bernardo Silva
- Rafael Leao
- Pedro Neto
- Francisco Conceiçao
- Diogo Jota
- Joao Felix
- Gonçalo Ramos
- Cristiano Ronaldo