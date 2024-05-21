Üye Girişi
Haberler

Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz, EURO 2024 için kadrosu açıklandı. 39 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. Portekiz, Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.

EURO 2024'te Milli Takımı'nda rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

RONALDO KADRODA

Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo aday kadroya çağrıldı. Böylece Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

İşte Portekiz'in EURO 2024 kadrosu;

Kaleciler:

  • Diego Costa
  • Rui Patricio
  • Jose Sa

Defanslar:

  • Joao Cancelo
  • Diogo Dalot
  • Nelson Semedo
  • Pepe
  • Ruben Dias
  • Antonio Silva
  • Gonçalo Inacio
  • Danilo
  • Nuno Mendes

Orta Sahalar:

  • Raphinha
  • Ruben Neves
  • Vitinha
  • Joao Neves
  • Bruno Fernandes
  • Otavio

Forvetler:

  • Bernardo Silva
  • Rafael Leao
  • Pedro Neto
  • Francisco Conceiçao
  • Diogo Jota
  • Joao Felix
  • Gonçalo Ramos
  • Cristiano Ronaldo
Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Gürcistan Portekiz Türkiye Dünya Spor Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı

Londra-Singapur seferini yapan uçakta şiddetli türbülans: 1 yolcu öldü, 30 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title