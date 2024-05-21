Çeyrek ve gram altın ne kadar? Güncel Altın Fiyatları! Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 21 Mayıs güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 21 Mayıs Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 yükselişle 2 bin 511 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 4 bin 100 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.

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YURT İÇİ VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Fed yetkililerinin hafta boyunca sürmesi beklenen açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yarın yayımlanacak bankanın son toplantısına ilişkin tutanaklardan Fed'in gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını bildirdi. Analistler, bugün ayrıca yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 380 doların destek, 2 bin 470 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.