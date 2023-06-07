Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finali için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 Haziran Pazar günü İzmir'de Medipol Başakşehir ile oynayacağı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin devamında çabukluk ve pas çalışması yaptığı aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.